Митрополит Вениамин: посещение в пасхальные дни людей, которые нуждаются в поддержке, – давняя традиция

Новости Беларуси. Пасхальная неделя – поздравить со светлым праздником жильцов Николаевщинского дома-интерната приехал председатель Минской области Александр Турчин и митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гости ознакомились с условиями проживания в учреждении, а после в теплой дружественной атмосфере за чашкой чая пообщались с постояльцами дома-интерната и вручили подарки: Александр Турчин – сертификат на 20 тысяч белорусских рублей, а митрополит Вениамин – музыкальную аппаратуру. Не остались постояльцы и без пасхальных куличей.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Посещение людей, которые нуждаются в поддержке или в добром слове, в участии, в пасхальные дни, – это давняя традиция. Чувствуется внутреннее спокойствие, радость от Пасхи и добродушие, присущее людям, которые здесь проживают. Видимо, сказывается то, что здесь созданы добрые условия, благоприятные для того, чтобы чувствовать себя всем обеспеченным.