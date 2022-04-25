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Митрополит Вениамин: посещение в пасхальные дни людей, которые нуждаются в поддержке, – давняя традиция

25 апреля 2022 19:06
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Новости Беларуси. Пасхальная неделя – поздравить со светлым праздником жильцов Николаевщинского дома-интерната приехал председатель Минской области Александр Турчин и митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Митрополит Вениамин: посещение в пасхальные дни людей, которые нуждаются в поддержке, – давняя традиция-1

Гости ознакомились с условиями проживания в учреждении, а после в теплой дружественной атмосфере за чашкой чая пообщались с постояльцами дома-интерната и вручили подарки: Александр Турчин – сертификат на 20 тысяч белорусских рублей, а митрополит Вениамин – музыкальную аппаратуру. Не остались постояльцы и без пасхальных куличей.

Митрополит Вениамин: посещение в пасхальные дни людей, которые нуждаются в поддержке, – давняя традиция-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Посещение людей, которые нуждаются в поддержке или в добром слове, в участии, в пасхальные дни, – это давняя традиция. Чувствуется внутреннее спокойствие, радость от Пасхи и добродушие, присущее людям, которые здесь проживают. Видимо, сказывается то, что здесь созданы добрые условия, благоприятные для того, чтобы чувствовать себя всем обеспеченным.

Турчин в Николаевщинском доме-интернате: государство старается, чтобы люди, которые живут здесь, чувствовали заботу. Читайте здесь.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Турчин # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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