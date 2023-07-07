«У нас абсолютно разный менталитет». Гладкая прокомментировала попытки западных СМИ вбить клин между Лукашенко и Путиным

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим интервью Александра Лукашенко иностранным СМИ, международную политику и новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и немецкий журналист Томас Репер.

Андрей Лазуткин, политолог:

Западные журналисты задают большой блок вопросов про российско-белорусские отношения. «Не поменялись ли ваши отношения с Путиным?» Постоянно эта тема идет на каждом большом интервью. Что Президент отвечал и как они реагировали?