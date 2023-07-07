Прямой эфир

«У нас абсолютно разный менталитет». Гладкая прокомментировала попытки западных СМИ вбить клин между Лукашенко и Путиным

07 июля 2023 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим интервью Александра Лукашенко иностранным СМИ, международную политику и новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и немецкий журналист Томас Репер.

Андрей Лазуткин, политолог: 
Западные журналисты задают большой блок вопросов про российско-белорусские отношения. «Не поменялись ли ваши отношения с Путиным?» Постоянно эта тема идет на каждом большом интервью. Что Президент отвечал и как они реагировали? 

«У нас абсолютно разный менталитет». Гладкая прокомментировала попытки западных СМИ вбить клин между Лукашенко и Путиным-1

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»: 
Они когда спрашивают такое, надеются услышать то, что можно будет использовать потом где-то в эфире, в газете, за что-то зацепиться и преподнести так, как им нужно. Пытаются вбить какой-то клин между нами, но это невозможно и каждый раз, когда у нас нет таких серьезных испытаний, как у нас были события 2020-го или вот сейчас у них эти сложности, которые были, или военная спецоперация, когда мирные люди страдают. То есть в легких ситуациях и в очень сложных мы показываем, что мы ближайшие союзники, братья, что мы подставим друг другу плечо в любом случае. Мы будем радоваться вместе, мы будем выходить из сложностей вместе. А им в принципе нас не понять. У нас абсолютно разный менталитет. 

Читайте также: 

Алексей Дзермант: от стабильности, от крепости, силы России зависят крепость и сила Беларуси 

Пустовой про Зеленского: «Клоун сделал своё дело, клоун может уходить в историю» 

Как организовывают эвакуацию российских военных на Донбассе и почему не всегда разумно проводить ротацию? 

# Журналистика # общество # Андрей Лазуткин # Людмила Гладкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Расстреляли детей, стариков, женщин». Трагичная история последней Купальской ночи в Шауличах
07 июля 2023 17:55

«Расстреляли детей, стариков, женщин». Трагичная история последней Купальской ночи в Шауличах

Любовь к детям у них в крови. Пообщались с белорусской семьёй, где все работают педагогами
07 июля 2023 17:40

Любовь к детям у них в крови. Пообщались с белорусской семьёй, где все работают педагогами

Общий стаж – больше 400 лет. На Дубровенском льнозаводе работает сразу 2 династии сотрудников
07 июля 2023 17:40

Общий стаж – больше 400 лет. На Дубровенском льнозаводе работает сразу 2 династии сотрудников