«У нас абсолютно разный менталитет». Гладкая прокомментировала попытки западных СМИ вбить клин между Лукашенко и Путиным

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим интервью Александра Лукашенко иностранным СМИ, международную политику и новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и немецкий журналист Томас Репер.
Андрей Лазуткин, политолог:
Западные журналисты задают большой блок вопросов про российско-белорусские отношения. «Не поменялись ли ваши отношения с Путиным?» Постоянно эта тема идет на каждом большом интервью. Что Президент отвечал и как они реагировали?
Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Они когда спрашивают такое, надеются услышать то, что можно будет использовать потом где-то в эфире, в газете, за что-то зацепиться и преподнести так, как им нужно. Пытаются вбить какой-то клин между нами, но это невозможно и каждый раз, когда у нас нет таких серьезных испытаний, как у нас были события 2020-го или вот сейчас у них эти сложности, которые были, или военная спецоперация, когда мирные люди страдают. То есть в легких ситуациях и в очень сложных мы показываем, что мы ближайшие союзники, братья, что мы подставим друг другу плечо в любом случае. Мы будем радоваться вместе, мы будем выходить из сложностей вместе. А им в принципе нас не понять. У нас абсолютно разный менталитет.
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