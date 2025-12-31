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Эти лошадки – звёзды TikTok. Побывали на фермерском хозяйстве под Молодечно

31 декабря 2025 09:09
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Эти лошадки – звёзды TikTok. Побывали на фермерском хозяйстве под Молодечно-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
Чтобы быть на коне в 2026 году, нужно найти подход к властелину года – Огненной Красной Лошади. Она славится своей энергией движения и амбициями, а еще благоволит честным, ярким и смелым.

Ветер в гривах, красота и благородство. Чтобы влиться в ритмы скакунов, мы отправились в фермерское хозяйство под Молодечно. Его глава Анастасия Чернявская мечтала о лошадях с самого детства. Сейчас на ее веселой фазенде более 50 пегасов. Разных пород: тяжеловозы, ганноверы, тракены, орловские рысаки и милейшие пони.

Эти лошадки – звёзды TikTok. Побывали на фермерском хозяйстве под Молодечно-3

Анастасия Чернявская, глава фермерского хозяйства:
Это шетлендская пони. Она у нас звезда TikTok. Уже ее, наверное, знают в каждой стране. Ее зовут Бусинка. Очень любят, когда их чешут. А вот это у нас пони, его зовут Барни. Это мини-тинкер порода. В январе это будут шикарные усы и огромная борода. 

Хозяйка не только заботится о своих подопечных, но и спасает обездоленных животных, помогает пристраивать в добрые руки.

Подробности в видео.

# Животные # Анастасия Макеева

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