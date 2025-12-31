Эти лошадки – звёзды TikTok. Побывали на фермерском хозяйстве под Молодечно

Анастасия Макеева, корреспондент:

Чтобы быть на коне в 2026 году, нужно найти подход к властелину года – Огненной Красной Лошади. Она славится своей энергией движения и амбициями, а еще благоволит честным, ярким и смелым.

Ветер в гривах, красота и благородство. Чтобы влиться в ритмы скакунов, мы отправились в фермерское хозяйство под Молодечно. Его глава Анастасия Чернявская мечтала о лошадях с самого детства. Сейчас на ее веселой фазенде более 50 пегасов. Разных пород: тяжеловозы, ганноверы, тракены, орловские рысаки и милейшие пони.