В период новогодних праздников МВД усиливает меры безопасности

В период новогодних и рождественских праздников Министерство внутренних дел усиливает меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная задача – спокойствие и порядок на улицах, в местах массовых гуляний и праздничных мероприятий.

Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск переведен на усиленный вариант несения службы. Наряды милиции работают с повышенной плотностью, особое внимание уделяется ночным клубам, дискотекам и корпоративным площадкам. Контроль за обстановкой обеспечивается не только патрулями, но и системами видеонаблюдения.