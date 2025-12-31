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В период новогодних праздников МВД усиливает меры безопасности

31 декабря 2025 09:25
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В период новогодних и рождественских праздников Министерство внутренних дел усиливает меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная задача – спокойствие и порядок на улицах, в местах массовых гуляний и праздничных мероприятий.

Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск переведен на усиленный вариант несения службы. Наряды милиции работают с повышенной плотностью, особое внимание уделяется ночным клубам, дискотекам и корпоративным площадкам. Контроль за обстановкой обеспечивается не только патрулями, но и системами видеонаблюдения.

В период новогодних праздников МВД усиливает меры безопасности-2

Александр Купченя, начальник ГУОПП МОБ МВД Беларуси:
В новогоднюю ночь все праздничные локации и прилегающая к ним территория обследованы на предмет соответствия мерам безопасности. В основных местах массовых гуляний предусмотрена работа контрольно-пропускных пунктов с досмотром граждан и их вещей с использованием ручных и стационарных металлодетекторов. Ознакомиться с перечнем запрещенных предметов можно на специальных стендах, расположенных перед КПП, или на официальном сайте МВД.

В МВД обращаются с просьбой: если вы заметите бесхозные вещи или подозрительных лиц – сообщите об этом по телефону 102 или ближайшему наряду милиции. Правоохранители всегда готовы прийти на помощь и обеспечить защиту.

# МВД Беларуси # МВД # Новый год # Александр Купченя

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