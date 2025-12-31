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В 2026-й забираем всё самое лучшее! Поздравления от белорусов с наступающим Новым годом

31 декабря 2025 09:13
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В 2026-й забираем всё самое лучшее! Поздравления от белорусов с наступающим Новым годом-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Новый год уже стучит в окно. Самое время обмениваться теплыми пожеланиями. Мы тоже решили не оставаться в стороне. Поздравим страну с наступающим праздником вместе!

В 2026-й забираем всё самое лучшее! Поздравления от белорусов с наступающим Новым годом-3

Поздравляю всех с наступающим 2026 годом! Желаю всем счастья, добра и улыбок! 

В 2026-й забираем всё самое лучшее! Поздравления от белорусов с наступающим Новым годом-5

Пусть все плохое здесь остается. Все самое-самое лучшее в 2026 год забираем.

Подробности – в видео.

# Вероника Макаревич # Новый год

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