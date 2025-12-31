В 2026-й забираем всё самое лучшее! Поздравления от белорусов с наступающим Новым годом

Вероника Макаревич, корреспондент:
Новый год уже стучит в окно. Самое время обмениваться теплыми пожеланиями. Мы тоже решили не оставаться в стороне. Поздравим страну с наступающим праздником вместе!
Вероника Макаревич, корреспондент:
Новый год уже стучит в окно. Самое время обмениваться теплыми пожеланиями. Мы тоже решили не оставаться в стороне. Поздравим страну с наступающим праздником вместе!
Поздравляю всех с наступающим 2026 годом! Желаю всем счастья, добра и улыбок!
Пусть все плохое здесь остается. Все самое-самое лучшее в 2026 год забираем.
Подробности – в видео.