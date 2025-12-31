В крупных городах Италии в праздники выстроились длинные очереди за бесплатными продуктовыми наборами

В некоторых местах за помощью обращаются сотни человек, и ожидание занимает несколько часов. Такой ажиотаж связан с ростом уровня бедности и снижением покупательной способности населения. Даже экономически развитые города сталкиваются с нехваткой базовых средств у части жителей. Эксперты предупреждают: в ближайшее время социальная нагрузка на систему помощи может стать еще более тяжелой.