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В крупных городах Италии в праздники выстроились длинные очереди за бесплатными продуктовыми наборами

31 декабря 2025 09:10
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В крупных городах Италии в дни рождественских праздников выстроились длинные очереди за бесплатными продуктовыми наборами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В крупных городах Италии в праздники выстроились длинные очереди за бесплатными продуктовыми наборами-2

В некоторых местах за помощью обращаются сотни человек, и ожидание занимает несколько часов. Такой ажиотаж связан с ростом уровня бедности и снижением покупательной способности населения. Даже экономически развитые города сталкиваются с нехваткой базовых средств у части жителей. Эксперты предупреждают: в ближайшее время социальная нагрузка на систему помощи может стать еще более тяжелой.

# Италия

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