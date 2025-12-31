Верьте в чудо! С наступающим Новым годом поздравил Дед Мороз из Беловежской пущи

Дорогие друзья, уважаемые белорусы, передаю вам привет из моего сказочного поместья в Беловежской пуще и поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Пусть Новый год принесет в каждый дом мир и согласие. Пусть каждый день наполнится радостным смехом детей и мудрым спокойствием старших. Пусть здоровье будет крепким, как беловежский дуб, а удача никогда не проходит мимо. Пусть ваши сердца, так же, как и мое поместье, будут открыты для любви, дружбы и помощи ближнему.

Верьте в чудо, и оно обязательно постучится в вашу дверь. С наступающим Новым годом!