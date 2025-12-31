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Верьте в чудо! С наступающим Новым годом поздравил Дед Мороз из Беловежской пущи

31 декабря 2025 09:41
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Дорогие друзья, уважаемые белорусы, передаю вам привет из моего сказочного поместья в Беловежской пуще и поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Верьте в чудо! С наступающим Новым годом поздравил Дед Мороз из Беловежской пущи-2

Пусть Новый год принесет в каждый дом мир и согласие. Пусть каждый день наполнится радостным смехом детей и мудрым спокойствием старших. Пусть здоровье будет крепким, как беловежский дуб, а удача никогда не проходит мимо. Пусть ваши сердца, так же, как и мое поместье, будут открыты для любви, дружбы и помощи ближнему.

Верьте в чудо, и оно обязательно постучится в вашу дверь. С наступающим Новым годом! 

Белорусский Зюзя передал новогоднее поздравление всем жителям страны!

# Новый год # Дед Мороз

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