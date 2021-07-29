Андрей Муковозчик: «Нашим беглым было сказано: просить много, просить на всё, просить у всех. Что-нибудь откуда-нибудь да капнет»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик объяснит, каким образом наша соседка Литва планирует закрыть свои дыры в бюджете. Рубрика «Накипело».
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик объяснит, каким образом наша соседка Литва планирует закрыть свои дыры в бюджете. Рубрика «Накипело».
В программе «Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).