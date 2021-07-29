Прямой эфир

Андрей Муковозчик: «Нашим беглым было сказано: просить много, просить на всё, просить у всех. Что-нибудь откуда-нибудь да капнет»

29 июля 2021 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик объяснит, каким образом наша соседка Литва планирует закрыть свои дыры в бюджете. Рубрика «Накипело».

Литовцы используют наших беглых как курьеров

Андрей Муковозчик: «Нашим беглым было сказано: просить много, просить на всё, просить у всех. Что-нибудь откуда-нибудь да капнет»-1

В программе «Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Светлана Тихановская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Кривошеев: «Великий камень» – это новый кластер, его нужно вписывать в будущее экономическое устройство мира
29 июля 2021 16:06

Андрей Кривошеев: «Великий камень» – это новый кластер, его нужно вписывать в будущее экономическое устройство мира

Востоковед Николай Вавилов: Беларусь привлекает внимание очень высоких лидеров. Нужно углублять знания и контакты с Китаем
29 июля 2021 16:05

Востоковед Николай Вавилов: Беларусь привлекает внимание очень высоких лидеров. Нужно углублять знания и контакты с Китаем

«Достаточно охотно вакцинируются, идут сами». Как прививают от коронавируса в Минской области?
29 июля 2021 16:02

«Достаточно охотно вакцинируются, идут сами». Как прививают от коронавируса в Минской области?