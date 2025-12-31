Представители Мининформа посетили воспитанников SOS-Детской деревни в Марьиной Горке

Масштабный новогодний проект «Наши дети» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на плотный рабочий график, представители министерств и ведомств находят время для самых важных встреч с детьми из коррекционных центров, домов-интернатов, больниц и опекунских семей, чтобы подарить им внимание и стать настоящими добрыми волшебниками.

Так, воспитанников SOS-Детской деревни в Марьиной Горке навестили представители Министерства информации. Сейчас здесь живут 55 ребят, и каждая семья объединяет по пять-семь мальчишек и девчонок разного возраста. Для них подготовили не только песни и танцы, но и театрализованное представление с зимними героями, коварными злодеями и, конечно, победой добра.

Инесса Лукашевич, родитель-воспитатель:

Большая благодарность просто даже за то, что мы и развиваем кругозор детей, и показываем им вообще насколько красива страна, насколько интересна история. И поэтому за это большое спасибо. Новый год – это ведь всегда такой праздник, который чудо.

С каждым днем благотворительная инициатива «Наши дети» охватывает все больше неравнодушных сердец. Елки, экскурсии, праздничные визиты – в Беларуси ни один ребенок не останется без внимания и подарка.