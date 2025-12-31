Прямой эфир

Представители Мининформа посетили воспитанников SOS-Детской деревни в Марьиной Горке

31 декабря 2025 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Масштабный новогодний проект «Наши дети» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на плотный рабочий график, представители министерств и ведомств находят время для самых важных встреч с детьми из коррекционных центров, домов-интернатов, больниц и опекунских семей, чтобы подарить им внимание и стать настоящими добрыми волшебниками.

Представители Мининформа посетили воспитанников SOS-Детской деревни в Марьиной Горке-2

Так, воспитанников SOS-Детской деревни в Марьиной Горке навестили представители Министерства информации. Сейчас здесь живут 55 ребят, и каждая семья объединяет по пять-семь мальчишек и девчонок разного возраста. Для них подготовили не только песни и танцы, но и театрализованное представление с зимними героями, коварными злодеями и, конечно, победой добра.

Представители Мининформа посетили воспитанников SOS-Детской деревни в Марьиной Горке-4

Инесса Лукашевич, родитель-воспитатель:
Большая благодарность просто даже за то, что мы и развиваем кругозор детей, и показываем им вообще насколько красива страна, насколько интересна история. И поэтому за это большое спасибо. Новый год – это ведь всегда такой праздник, который чудо.

С каждым днем благотворительная инициатива «Наши дети» охватывает все больше неравнодушных сердец. Елки, экскурсии, праздничные визиты – в Беларуси ни один ребенок не останется без внимания и подарка.

# Благотворительность # Наши дети # Министерство информации Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
В период новогодних праздников МВД усиливает меры безопасности
31 декабря 2025 09:25

В период новогодних праздников МВД усиливает меры безопасности

В 2026-й забираем всё самое лучшее! Поздравления от белорусов с наступающим Новым годом
31 декабря 2025 09:13

В 2026-й забираем всё самое лучшее! Поздравления от белорусов с наступающим Новым годом

Спросили у минчан перед Новым годом, чем им запомнился 2025-й
31 декабря 2025 09:11

Спросили у минчан перед Новым годом, чем им запомнился 2025-й