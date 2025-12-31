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В Италии две кабины горной канатной дороги столкнулись с верхней и нижней станциями подъёмника

31 декабря 2025 09:48
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В Италии произошел инцидент на горной канатной дороге. В регионе Пьемонт две кабины столкнулись с верхней и нижней станциями подъемника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии две кабины горной канатной дороги столкнулись с верхней и нижней станциями подъёмника-2

По данным пожарной службы, пострадали как минимум четыре человека – трое пассажиров в верхней кабине и оператор на земле. Всего медицинская помощь, по предварительной информации, потребовалась шести пострадавшим. На подмогу были подняты вертолеты: они эвакуировали около 100 человек, среди которых дети и иностранные туристы. Люди оказались заблокированы на высоте около 2 800 метров. После аварии работа канатной дороги полностью остановлена. Итальянские СМИ напоминают: установка действует с 1962-го и два года назад прошла капитальную модернизацию. На это потратили около двух миллионов евро. Сейчас специалисты выясняют причины ЧП и оценивают состояние оборудования.

# Италия # ЧП

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