Прямой эфир

Червенский и Атяшевский район Мордовии подписали соглашение о побратимских отношениях

08 июня 2022 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Червенский район и Атяшевский район Республики Мордовия подписали соглашение о побратимских отношениях и двустороннем сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Червенский и Атяшевский район Мордовии подписали соглашение о побратимских отношениях-1

Перспективы двустороннего сотрудничества и развитие новых векторов культурной интеграции. С рабочим визитом делегация из Атяшевского района Республики Мордовия посетила Червенский район Минской области.  

Червенский и Атяшевский район Мордовии подписали соглашение о побратимских отношениях-4

Торжественная встреча прошла в стенах районного краеведческого музея. В рамках визита российских гостей состоялась церемония подписания соглашения о дружественных отношений между муниципалитетами. Это новый вектор международного развития. Планируется закрепление более тесного двустороннего сотрудничества между Атяшевским и Червенским районами в области торгово-экономических и социально-общественных отношений. В том числе, это внедрение инвестиционных проектов в сфере аграрного сектора. А также обмен опытом в научно-образовательной и культурной сферах.  

Червенский и Атяшевский район Мордовии подписали соглашение о побратимских отношениях-7

Владимир Сидоров, председатель правительства Республики Мордовия (Российская Федерация):  
У нас очень развит Атяшевский район. С сильной инфраструктурой, с очень мощным сельским хозяйством, перерабатывающим производством, пищевым производством. Поэтому у нас точно есть точки соприкосновения в плане развития сельского хозяйства. Эта земля нас роднит еще тем, что здесь воевал и получил высокое звание Герой Советского Союза, дед нашего главы Республики Мордовии Артема Алексеевича Здунова.  

Червенский и Атяшевский район Мордовии подписали соглашение о побратимских отношениях-10

Виктор Прокин, глава Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (Российская Федерация):
Атяшевский муниципальный район Республики Мордовия в России – это такой же сельскохозяйственный район, как город Червень в Беларуси. Мы можем во многих направлениях найти сотрудничество. Первое, за что великое спасибо, – за сохранение памяти наших земляков.  

Червенский и Атяшевский район Мордовии подписали соглашение о побратимских отношениях-13

Александр Годун, первый заместитель председателя Червенского райисполкома:
У нас регион сельскохозяйственный. Имеется очень много мест для инвестиционных проектов, для инвестиционных решений, для совместных решений, поэтому мы их предлагаем. Будем ездить общаться, обмениваться опытом, технологиями.

Червенский и Атяшевский район Мордовии подписали соглашение о побратимских отношениях-16

Побратимские отношения между регионами налажены в области сохранения исторической правды. В дань памяти воинов и партизанов в годы Великой Отечественной войны российская делегация возложила цветы у Вечного огня.

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Сидоров # Виктор Прокин # Александр Годун # Артем Здунов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Робот-оркестр». Посмотрите, какое изобретение создали дети из Витебска
08 июня 2022 13:39

«Робот-оркестр». Посмотрите, какое изобретение создали дети из Витебска

Петришенко: учителя, родители и сам ребёнок – вот триада, которая должна работать над состоянием здоровья
08 июня 2022 13:38

Петришенко: учителя, родители и сам ребёнок – вот триада, которая должна работать над состоянием здоровья

Реконструкция и 3D-моделирование памятников. Какие разработки представляет Академия наук на ТИБО?
08 июня 2022 13:37

Реконструкция и 3D-моделирование памятников. Какие разработки представляет Академия наук на ТИБО?