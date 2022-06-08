Червенский и Атяшевский район Мордовии подписали соглашение о побратимских отношениях

Новости Беларуси. Червенский район и Атяшевский район Республики Мордовия подписали соглашение о побратимских отношениях и двустороннем сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Червенский район и Атяшевский район Республики Мордовия подписали соглашение о побратимских отношениях и двустороннем сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Перспективы двустороннего сотрудничества и развитие новых векторов культурной интеграции. С рабочим визитом делегация из Атяшевского района Республики Мордовия посетила Червенский район Минской области.
Торжественная встреча прошла в стенах районного краеведческого музея. В рамках визита российских гостей состоялась церемония подписания соглашения о дружественных отношений между муниципалитетами. Это новый вектор международного развития. Планируется закрепление более тесного двустороннего сотрудничества между Атяшевским и Червенским районами в области торгово-экономических и социально-общественных отношений. В том числе, это внедрение инвестиционных проектов в сфере аграрного сектора. А также обмен опытом в научно-образовательной и культурной сферах.
Владимир Сидоров, председатель правительства Республики Мордовия (Российская Федерация):
У нас очень развит Атяшевский район. С сильной инфраструктурой, с очень мощным сельским хозяйством, перерабатывающим производством, пищевым производством. Поэтому у нас точно есть точки соприкосновения в плане развития сельского хозяйства. Эта земля нас роднит еще тем, что здесь воевал и получил высокое звание Герой Советского Союза, дед нашего главы Республики Мордовии Артема Алексеевича Здунова.
Виктор Прокин, глава Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (Российская Федерация):
Атяшевский муниципальный район Республики Мордовия в России – это такой же сельскохозяйственный район, как город Червень в Беларуси. Мы можем во многих направлениях найти сотрудничество. Первое, за что великое спасибо, – за сохранение памяти наших земляков.
Александр Годун, первый заместитель председателя Червенского райисполкома:
У нас регион сельскохозяйственный. Имеется очень много мест для инвестиционных проектов, для инвестиционных решений, для совместных решений, поэтому мы их предлагаем. Будем ездить общаться, обмениваться опытом, технологиями.
Побратимские отношения между регионами налажены в области сохранения исторической правды. В дань памяти воинов и партизанов в годы Великой Отечественной войны российская делегация возложила цветы у Вечного огня.