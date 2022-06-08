Червенский и Атяшевский район Мордовии подписали соглашение о побратимских отношениях

Новости Беларуси. Червенский район и Атяшевский район Республики Мордовия подписали соглашение о побратимских отношениях и двустороннем сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Перспективы двустороннего сотрудничества и развитие новых векторов культурной интеграции. С рабочим визитом делегация из Атяшевского района Республики Мордовия посетила Червенский район Минской области.

Торжественная встреча прошла в стенах районного краеведческого музея. В рамках визита российских гостей состоялась церемония подписания соглашения о дружественных отношений между муниципалитетами. Это новый вектор международного развития. Планируется закрепление более тесного двустороннего сотрудничества между Атяшевским и Червенским районами в области торгово-экономических и социально-общественных отношений. В том числе, это внедрение инвестиционных проектов в сфере аграрного сектора. А также обмен опытом в научно-образовательной и культурной сферах.

Владимир Сидоров, председатель правительства Республики Мордовия (Российская Федерация):

У нас очень развит Атяшевский район. С сильной инфраструктурой, с очень мощным сельским хозяйством, перерабатывающим производством, пищевым производством. Поэтому у нас точно есть точки соприкосновения в плане развития сельского хозяйства. Эта земля нас роднит еще тем, что здесь воевал и получил высокое звание Герой Советского Союза, дед нашего главы Республики Мордовии Артема Алексеевича Здунова.

Виктор Прокин, глава Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (Российская Федерация):

Атяшевский муниципальный район Республики Мордовия в России – это такой же сельскохозяйственный район, как город Червень в Беларуси. Мы можем во многих направлениях найти сотрудничество. Первое, за что великое спасибо, – за сохранение памяти наших земляков.

Александр Годун, первый заместитель председателя Червенского райисполкома:

У нас регион сельскохозяйственный. Имеется очень много мест для инвестиционных проектов, для инвестиционных решений, для совместных решений, поэтому мы их предлагаем. Будем ездить общаться, обмениваться опытом, технологиями.