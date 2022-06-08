«Не должно быть никаких двусмысленностей». Как найти работу и не попасть на злоумышленников?

Труд крут, или как провести каникулы с пользой. Более 170 предприятий Минска готовы принять 14 тысяч студотрядовцев. Как найти подработку на лето? На какой гонорар рассчитывать? Как распознать лженанимателя? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ : В начале программы мы рассказывали о том, как студент нашел вакансию курьера, а в итоге сам стал фигурантом уголовного дела. Как не повторить его ошибку? Где же искать надежные вакансии?

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома: В вопросах трудоустройства не должно быть никаких двусмысленностей, никаких серых схем. При организации трудоустройства в первую очередь нужно обращаться в официальную государственную службу занятости, где содержится информация не только о существующих вакансиях, но и о работодателях, где можно посмотреть и ознакомиться с этой информацией.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Надо понимать, что очень сложно трудоустроиться молодежи во возрасте от 14 до 16 лет. Финансирование предусмотрено на организацию именно этой категории молодежи. В основном у нас ежегодно финансируется 232-236 объектов. Это объекты учреждений дополнительного образования, учреждения образования, зоопарк. То есть сегодня для такой молодежи у нас 232 объекта. Мы предлагаем трудовую занятость в течение учебного года, где-то порядка 5 тысяч учащихся, но заработная плата там за фактически отработанное время, то есть в среднем это 500 или 600 рублей. Есть, конечно же, заработные платы и выше (1100 или 1200 рублей), но там в основном для более старшей молодежи (от 17 лет и старше).

Илона Волынец:

В списке нанимателей есть ли частные организации?

Татьяна Кудевич:

Как правило, в перечне организаций есть организации и государственной формы собственности, и частной – есть разные организации. Все зависит от того, какая потребность у нанимателя. Ведь вакансии, которые предлагаются для молодежи: курьер, упаковщик, комплектовщик, рабочий зеленого строительства – различные вакансии, которые могут быть интересны для молодежи. Многое зависит от самого человека. Тут нужно понимать, что ты мотивирован и хочешь работать. Это самое главное желание.

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