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Инсценируют похищение ребёнка и требуют выкуп! Новая уловка аферистов

19 февраля 2026 08:53
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Аферисты нашли новый способ обмана белорусов. Они инсценируют похищение ребенка и требуют выкуп. Так в столичную милицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 15-летней дочери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инсценируют похищение ребёнка и требуют выкуп! Новая уловка аферистов-2

Женщине прислали фото ребенка и комнат квартиры, требуя перевести деньги на криптокошелек. Сыщики в течение двух часов нашли девочку в загородном кафе в полном порядке. Выяснилось, что школьнице в мессенджере позвонил якобы курьер маркетплейса и сообщил о посылке. Для уточнения адреса попросил продиктовать электронную почту и код из сообщения. Девочка выполнила просьбу.

Инсценируют похищение ребёнка и требуют выкуп! Новая уловка аферистов-4

Артем Конопацкий, заместитель начальника отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска:
С девочкой связались псевдоправоохранители, которые рассказали, что ее данными воспользовались мошенники и от ее имени производятся переводы за границу. Ребенку сообщили, что она и ее родители могут стать фигурантами уголовного дела, тогда взрослых посадят в тюрьму, а ее отдадут в приют. Чтобы избежать негативного сценария, мошенники велели девочке обыскать дом и найти деньги.

Когда девятиклассница не нашла денег, ее вынудили поехать за город и отключить телефон. Милиционеры призывают родителей рассказать детям об уловках мошенников и объяснить, что о звонках и просьбах незнакомцев нужно сообщать взрослым.

# Интернет-мошенничество

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