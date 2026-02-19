Инсценируют похищение ребёнка и требуют выкуп! Новая уловка аферистов

Аферисты нашли новый способ обмана белорусов. Они инсценируют похищение ребенка и требуют выкуп. Так в столичную милицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 15-летней дочери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщине прислали фото ребенка и комнат квартиры, требуя перевести деньги на криптокошелек. Сыщики в течение двух часов нашли девочку в загородном кафе в полном порядке. Выяснилось, что школьнице в мессенджере позвонил якобы курьер маркетплейса и сообщил о посылке. Для уточнения адреса попросил продиктовать электронную почту и код из сообщения. Девочка выполнила просьбу.

Артем Конопацкий, заместитель начальника отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска:

С девочкой связались псевдоправоохранители, которые рассказали, что ее данными воспользовались мошенники и от ее имени производятся переводы за границу. Ребенку сообщили, что она и ее родители могут стать фигурантами уголовного дела, тогда взрослых посадят в тюрьму, а ее отдадут в приют. Чтобы избежать негативного сценария, мошенники велели девочке обыскать дом и найти деньги.

Когда девятиклассница не нашла денег, ее вынудили поехать за город и отключить телефон. Милиционеры призывают родителей рассказать детям об уловках мошенников и объяснить, что о звонках и просьбах незнакомцев нужно сообщать взрослым.