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В Германии стартовали крупнейшие манёвры НАТО без участия США

19 февраля 2026 08:33
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Европа репетирует условную оборону без главного игрока НАТО. В Германии стартовали крупнейшие маневры Альянса при участии 10 тысяч союзных военнослужащих из 13 стран, включая Турцию, Испанию и Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но главная интрига – отсутствие США. Официально это объясняют плановой ротацией. Маневры задумали два года назад, еще до прихода Трампа к власти. Однако многие видят в этом тревожный знак. Особенно на фоне спора вокруг Гренландии, и растущих сомнений Европы в надежности американских партнеров. В НАТО уверяют, что внутри Альянса все спокойно. Но в ходе учений впервые будут развернуты силы высокой боеготовности. Ареной для отработки действий стала не только Германия, но и вся Центральная Европа. В учения задействовано 17 кораблей, десятки самолетов и полторы тысячи единиц военной техники. 

# Международная политика # Военные учения

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