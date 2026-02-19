В Германии стартовали крупнейшие манёвры НАТО без участия США

Европа репетирует условную оборону без главного игрока НАТО. В Германии стартовали крупнейшие маневры Альянса при участии 10 тысяч союзных военнослужащих из 13 стран, включая Турцию, Испанию и Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но главная интрига – отсутствие США. Официально это объясняют плановой ротацией. Маневры задумали два года назад, еще до прихода Трампа к власти. Однако многие видят в этом тревожный знак. Особенно на фоне спора вокруг Гренландии, и растущих сомнений Европы в надежности американских партнеров. В НАТО уверяют, что внутри Альянса все спокойно. Но в ходе учений впервые будут развернуты силы высокой боеготовности. Ареной для отработки действий стала не только Германия, но и вся Центральная Европа. В учения задействовано 17 кораблей, десятки самолетов и полторы тысячи единиц военной техники.