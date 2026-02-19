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В Испании прошла массовая акция протеста врачей

19 февраля 2026 08:34
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В Испании снова протестуют врачи. Это уже четвертая общенациональная забастовка за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она продлится пять дней. Участвуют сотни тысяч медиков по всей стране.

В Испании прошла массовая акция протеста врачей-2

Врачи выступают за повышение зарплат и сокращение рабочей недели до 35 часов. Сейчас они трудятся по 40 часов, плюс дежурства, которые оплачиваются ниже обычных ставок. Также медики призывают власти снизить пенсионный возраст.

Сегодня в Испании на заслуженный отдых выходят в 66 лет, этот порог продолжает расти. Врачи также требуют отдельного профессионального статуса, который учитывал бы специфику их работы – многолетнюю подготовку, ответственность и ненормированный график. Конфликт зашел в тупик. Пока же больным обещают оказывать экстренную помощь, но по графику выходных и праздничных дней. Если ситуацию не тронется с мертвой точки, работники здравоохранения будут проводить пятидневные акции ежемесячно.

# Международная политика # Протесты

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