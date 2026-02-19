В Болгарии назначены внеочередные парламентские выборы на 19 апреля

В Болгарии назначены внеочередные парламентские выборы. Они пройдут 19 апреля, об этом объявила лидер страны Илиана Йотова. Решение принято после того, как республика вновь оказалась в ситуации политического тупика – это уже восьмые выборы за последние пять лет в государстве – члене ЕС и НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прошлой неделе Йотова поручила сформировать временное правительство заместителю главы Болгарского национального банка. Кабинет будет работать до проведения голосования и должен обеспечить стабильную подготовку к кампании. Гюров уже представил состав своего правительства, после чего дата выборов официально подтверждена.

Политический кризис в Болгарии продолжается с декабря. Тогда прежний кабинет министров подал в отставку. Это произошло на фоне многонедельных уличных протестов, вызванных недовольством экономической политикой и обвинениями в неэффективной борьбе с коррупцией. Ситуацию осложняет и то, что парламент остается крайне фрагментированным – партии не могут договориться о создании устойчивой коалиции. Между тем Болгария, вступившая в еврозону 1 января, нуждается в стабильном управлении для реализации экономических реформ и адаптации к новым финансовым правилам.