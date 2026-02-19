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В Беларуси начал действовать сезонный запрет на разрушение гнезд птиц

19 февраля 2026 08:29
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В Беларуси начал действовать сезонный запрет на разрушение гнезд птиц. Он продлится до 14 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничение вводится ежегодно на период активного размножения пернатых. В Минприроды напоминают – нарушение запрета влечет административную ответственность, предусмотрены серьезные штрафы.

В Беларуси начал действовать сезонный запрет на разрушение гнезд птиц-2

Защита мест гнездования – важная часть сохранения биоразнообразия и поддержания устойчивых популяций птиц. Параллельно продолжается работа по созданию безопасных условий для них. Так, энергетики юго-восточного региона планируют в 2026 году установить около 100 специальных платформ для гнездования аистов. Конструкции изготавливают собственными силами.

Специалисты отмечают – такие платформы позволяют решить проблему комплексно. Аисты часто выбирают для гнезд опоры линий электропередачи, что опасно и для птиц, и для энергосистемы. Возможны короткие замыкания и отключения. Установка металлических площадок обеспечивает безопасность пернатых и одновременно защищает линии электропередачи от аварийных ситуаций.

# Птицы Беларуси # Птицы

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