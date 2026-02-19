В Индии разгорелся скандал вокруг национального саммита по искусственному интеллекту. Убрать свой стенд был вынужден один из университетов, после того, как его сотрудницу уличили в том, что она представляла китайского робопса как собственную разработку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в Нью-Дели – на крупнейшем в странах Глобального Юга отраслевом мероприятии. Представитель вуза в интервью местному телеканалу заявила, что Центр передовых технологий университета создал робота под названием «Орион». Видео быстро разошлось в соцсетях, но пользователи мгновенно узнали в устройстве коммерческую модель, производимую в Китае – а ее широко используют в учебных и исследовательских целях. После критики телесюжет удалили.

Айшвария Шривастава, профессор университета Галготияс:

Мы нигде не утверждали, что собака-робот создана в нашем университете. Произошло неправильное толкование. А как вы знаете, подобные вещи в социальных сетях, распространяются мгновенно. Мы говорили о том, что университет инвестирует в развитие искусственного интеллекта. Часть средств была направлена на приобретение этой роботизированной собаки для обучения наших студентов.

Саммит, который продлится до субботы, собрал ключевых мировых игроков в сфере искусственного интеллекта. Скандал с робопсом стал Неожиданным и нежелательным фоном для мероприятия.