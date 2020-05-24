«Горячее спасибо медикам». Кто и как готовит обеды для белорусских врачей и что в меню?

Новости Беларуси. Ситуация с коронавирусом – серьезнейший тест для всего общества. Вот они, герои нашего времени – те, кто в эти трудные недели забыл о том, что есть еще что-то кроме профессии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многие клиники уже возвращаются к привычному ритму работы, но многие из них действительно отдают борьбе за жизни людей все силы. А потому очень важно их поддержать – поддержать и словом, и делом. А может, где-то помочь в решении элементарных повседневных проблем. Сегодня они просто не должны отвлекаться на бытовые мелочи. Репортаж Дмитрия Бояровича.

В меню у нас сегодня каша гречневая на гарнир, котлетка из филе птицы, в сухарях панированная, и огурчик малосольный. Очень все вкусно!

Только из свежего мяса и овощей. Еду для медиков на этом заводе готовят не иначе. Чтобы успеть к обеду, повара начинают работать в 7 утра. Ведь накормить нужно и своих сотрудников (а это 5 тысяч человек), и тех, чья забота – люди. Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Обеды для медиков здесь готовят каждый день с 15 апреля, то есть больше месяца. За 15-20 минут фасуется порядка 200 порций.

Каждый день меню разное. Здесь внимательно следят, чтобы питание было сбалансированным. В порции всегда мясо или рыба, опционно каша, картофель или макароны и овощи. Повара и готовят, и фасуют еду, само собой, в защитных масках и перчатках.

Лариса Садовская, начальник комплекса столовых предприятия «Атлант»:

Мы говорим горячее спасибо медикам в такое трудное время. Потому что среди наших заводчан тоже есть заболевшие. И наш коллектив комплекса столовых с любовью, профессионально, с душой, конечно, делает эту высокую миссию. «Для врачей, которые борются с вирусом». Могилёвское кафе закрылось для посетителей и готовит ссобойки медикам

За месяц здесь наладили процесс приготовления и фасовки. Чтобы еда оставалась теплой, ее заворачивают в фольгу. На погрузку в фургон уходит пара минут. И вот уже машина направляется к адресату.

Александр Машко, заместитель генерального директора предприятия «Атлант»:

Дай Бог, чтобы закончился коронавирус как можно быстрее, потому что для нас важно здоровье людей, работников, наших родных и близких. Думаю, что усилиями медиков это достаточно быстро закончится. Ну а сколько понадобится, столько и будем работать. Для нас это дополнительная нагрузка, но это не мешает нашему технологическому процессу. Мы кормим своих людей, как и прежде кормили. Спустя 20 минут «питательная доставка» прибывает в 10-ю больницу Минска. Здесь работает около тысячи сотрудников. Треть из них – врачи. Отделения госпиталя переоборудованы в инфекционные. Почти 700 койко-мест, а это весь фонд, не пустуют.

Виолетта Колошонок, врач-рентгенолог 10-й больницы Минска:

С учетом того, что сейчас такая эпидемическая обстановка и наши сотрудники работают 24/7, конечно, это очень большая поддержка, потому что дома некогда людям приготовить. С удовольствием все кушают, с удовольствием все приходят на работу, можно так сказать, чувствуют тыл.

Доставка еды медикам – заслуга Благотворительного фонда имени преподобной Евфросинии Полоцкой. Он выступил координатором конкретно этой акции, подключив к делу точки питания городских предприятий. Благодаря их усилиям, для врачей 4-й и 5-й больниц Минска готовят еще и ужины. Финансирует питание одна из компаний, создающая инструменты для малоинвазивной хирургии – Mediola.