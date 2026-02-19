Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

Экс-президент Южной Кореи Юн Сук Ёль был приговорен к пожизненному тюремному заключению по делу о декабрьском мятеже 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

Постановление было вынесено 19 февраля Центральным районным судом Сеула. Прокуроры требовали смертной казни, но в государстве с 1997 года действует мораторий на высшую меру наказания.

По тому же делу бывший министр обороны Ким Ён Хён был осужден на 30 лет лишения свободы.

Юн Сук Ёль предстал перед восемью судами, четыре из которых связаны с введением военного положения. В январе этого года он уже был приговорен к пяти годам лишения свободы за препятствование аресту.

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