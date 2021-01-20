«У меня дети, о которых я только мог мечтать». Руководитель предприятия рассказал о семье, хобби и авторитетах

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал о своей семье, хобби и авторитетах. Вадим Щеглов, ведущий:

Находите ли вы время в своем плотном графике на себя, на отдых, хобби. Чем вы увлекаетесь?

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Хобби – это планшет открыть, посмотреть. Конечно, выехать на поле, постоять, задуматься. Главным хобби оказалась работа. Это самый главный недостаток, проблема руководителей сельскохозяйственного производства. Она абсолютно зависимые. Вадим Щеглов:

А кто для вас авторитетом является? Анатолий Анюховский:

Хоть я в органах государственного управления немножко поработал, но для меня является авторитетом и Президент. Если быть более приземленным, то это Владимир Павлович Андрейченко. Я когда на него смотрел, всегда завидовал его выдержке, немногословности, взвешенным оценкам, отношению к людям. С кем он работает, никто не может ему плохого слова сказать, это одно. А второе – я для себя брал его как образец руководителя.

Вадим Щеглов:

Нам интервью не дает. Отказывается. На него журналисты обижаются из-за этого. Анатолий Анюховский:

Владимир Павлович такой. Он абсолютно скрытый, скромный. Для меня он был всегда авторитетом. И сейчас авторитет. Мы сейчас с ним общаемся, и он с Президентом присутствовал и готовил это посещение Президента, смотрел объекты. Его слово для меня является авторитетом. Вадим Щеглов:

А на семью, детей, внуков?

Анатолий Анюховский:

Это главное счастье. Сказать, чем ты живешь? Конечно, семьей. Мало было внимания семье. Дети росли. Уходишь, когда дети спят, приходишь, когда они уже спят. Занималась супруга. Может, в воспитании был немножко жесток, где-то ремень когда-то взял. Несколько лет назад, обычно каждый Новый год мы отмечаем у меня, баня. Мой сын, он тоже большой руководитель, у него предприятие раза в три больше моего. Он ныне член Совета Республики. Он говорил: сначала баня у отца, потом идем за стол. Я поднял бокал и сказал детям: «Простите меня за то, что был немножко невнимательным». Во всяком случае, они выросли порядочными, ответственными, любящими. Я вижу, что это дети, о которых я мог только мечтать. Они такими стали. Хотя я их обделил вниманием, о чем очень сожалею.

Вадим Щеглов:

А ваша супруга? Это надежный тыл. Ведь любой руководитель может состояться только при том условии, когда у него обеспечен тыл и он знает, что дома порядок. Она на вас не обижалась?