Прямой эфир

«Я такого за свои 33 года работы не встречал». В Витебске из-за непогоды увеличено количество ремонтных бригад

20 января 2021 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зимние погодные условия вынуждают автомобилистов использовать все доступные средства для подготовки транспорта к движению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Витебске для бесперебойного выхода троллейбусов на улицы города увеличили количество ремонтных бригад на время сильных морозов.

«Я такого за свои 33 года работы не встречал». В Витебске из-за непогоды увеличено количество ремонтных бригад-1

Перед каждым выездом на маршрут специалисты уделяют внимание аккумуляторным батареям, проверяют исправность печей в салоне. В морозные дни учли опыт двухнедельной давности, когда движение электротранспорта из-за обледенения контактных проводов и вовсе в Витебске было парализовано.

«Я такого за свои 33 года работы не встречал». В Витебске из-за непогоды увеличено количество ремонтных бригад-4

Николай Козкин, начальник троллейбусного депо:
По гололеду, конечно, я такого явления за свои 33 года работы в троллейбусном депо не встречал. Такого не было никогда. Были какие-то обледенения, но так, чтобы мы не выехали и не работали, такого не было.

С морозами мы встречались и побольше. Опыт работы у нас есть в таких условиях. Мы знаем, что делать. Стараемся выполнять то, что требуется от нас. Основная наша задача – это перевозка пассажиров.

«Я такого за свои 33 года работы не встречал». В Витебске из-за непогоды увеличено количество ремонтных бригад-7

Сегодня в Витебске ежедневно на улицы города выходят около 70 троллейбусов. Они связывают микрорайоны областного центра 15 маршрутами.

# Транспорт Беларуси # общество # Николай Козкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лучший ученик Минской области живёт в Слуцке. Девушка разработала модель беспроводной зарядки для электросамокатов
19 января 2021 21:23

Лучший ученик Минской области живёт в Слуцке. Девушка разработала модель беспроводной зарядки для электросамокатов

21 единица техники, 700 бригад и круглосуточные дежурства. Как в Слуцком районе борются с последствиями морозов
19 января 2021 21:18

21 единица техники, 700 бригад и круглосуточные дежурства. Как в Слуцком районе борются с последствиями морозов

В Минске 100 будущих спасателей приняли присягу
19 января 2021 20:36

В Минске 100 будущих спасателей приняли присягу