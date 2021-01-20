«Я такого за свои 33 года работы не встречал». В Витебске из-за непогоды увеличено количество ремонтных бригад

Новости Беларуси. Зимние погодные условия вынуждают автомобилистов использовать все доступные средства для подготовки транспорта к движению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Витебске для бесперебойного выхода троллейбусов на улицы города увеличили количество ремонтных бригад на время сильных морозов.

Перед каждым выездом на маршрут специалисты уделяют внимание аккумуляторным батареям, проверяют исправность печей в салоне. В морозные дни учли опыт двухнедельной давности, когда движение электротранспорта из-за обледенения контактных проводов и вовсе в Витебске было парализовано.

Николай Козкин, начальник троллейбусного депо:

По гололеду, конечно, я такого явления за свои 33 года работы в троллейбусном депо не встречал. Такого не было никогда. Были какие-то обледенения, но так, чтобы мы не выехали и не работали, такого не было.

С морозами мы встречались и побольше. Опыт работы у нас есть в таких условиях. Мы знаем, что делать. Стараемся выполнять то, что требуется от нас. Основная наша задача – это перевозка пассажиров.