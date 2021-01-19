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Лучший ученик Минской области живёт в Слуцке. Девушка разработала модель беспроводной зарядки для электросамокатов

19 января 2021 21:23
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Новости Беларуси. Елизавета Гринюк учится в 11-й средней школе, увлекается физикой. Подала заявку в номинации «Проектная деятельность», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучший ученик Минской области живёт в Слуцке. Девушка разработала модель беспроводной зарядки для электросамокатов-1

Вместе с педагогом девочка разработала модель беспроводной зарядки для электросамокатов. Кстати, талантливая школьница побеждала в олимпиадах, районных конференциях, международных конкурсах, участвовала в проекте «100 идей для Беларуси».

Лучший ученик Минской области живёт в Слуцке. Девушка разработала модель беспроводной зарядки для электросамокатов-4

Елизавета Гринюк, ученица Слуцкой средней школы № 11:
В рамках школьного предмета там как бы все достаточно книжно – просто литература, а если рассматривать физику как науку, то там достаточно много интересного, и поэтому она меня как-то зацепила.

Лучший ученик Минской области живёт в Слуцке. Девушка разработала модель беспроводной зарядки для электросамокатов-7

Дмитрий Чернов, учитель Слуцкой средней школы № 11:
Это признак работы системы, правильной системы, которая дает положительный результат как в работе с молодежью, так и в работе с одаренными детьми.

Лучший ученик Минской области живёт в Слуцке. Девушка разработала модель беспроводной зарядки для электросамокатов-10

11-я Слуцкая средняя школа – настоящая кузница талантов. Представители учреждения уже три года участвуют в конкурсе «Ученик года» и каждый раз привозят награды.

# Школы в Беларуси # общество # Елизавета Гринюк # Дмитрий Чернов # Фотофакт

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