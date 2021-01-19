Ни одного грамма сахара! Как делают соки на этом белорусском предприятии?

Вадим Щеглов, ведущий: Я так понимаю, что часть яблок вы продаете, а часть, которая не такого товарного вида, перерабатываете на наши натуральные соки.

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Мы сейчас ехали и обогнали трактор с контейнерами. Вот это нестандартное яблоко едет на прессовые хозяйства, где отжимается, и сюда поставляется сок для пастеризации и розлива. В этом соке не добавлено ни одного грамма сахара и ни одного грамма воды! Это абсолютно стопроцентный выжатый сок. Где вам пишут другие соки 100 %, не обладая никакой сырьевой базой. А у нас сегодня 620 гектаров плодоносящего сада. Этот сад приобрел форму такого пакета.