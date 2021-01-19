Прямой эфир

21 единица техники, 700 бригад и круглосуточные дежурства. Как в Слуцком районе борются с последствиями морозов

19 января 2021 21:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Коммунальные предприятия продолжают бороться с последствиями морозов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

21 единица техники, 700 бригад и круглосуточные дежурства. Как в Слуцком районе борются с последствиями морозов-1

Пока все в штатном режиме. На дорогах области работает более 1,5 тысячи единиц снегоуборочной техники. Организовано 700 бригад по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилом фонде. Контролируется ситуация и в Слуцком районе. Всю зиму здесь круглосуточно дежурят специалисты.

21 единица техники, 700 бригад и круглосуточные дежурства. Как в Слуцком районе борются с последствиями морозов-4

Сергей Шуляренко, главный инженер филиала КУП «Миноблдорстрой»: 
Задействована 21 единица техники в зимнем содержании, в том числе шесть пескосолераспределителей, восемь тракторов МТЗ, три автогрейдера, четыре погрузчика. Получили новый автогрейдер, получили также и дорожно-строительную технику – новый каток.

21 единица техники, 700 бригад и круглосуточные дежурства. Как в Слуцком районе борются с последствиями морозов-7

770 километров автомобильных дорог находятся в ведении слуцких коммунальных служб. Всего в Минской области их более 16 тысяч.

# Погода в Беларуси # общество # Сергей Шуляренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске 100 будущих спасателей приняли присягу
19 января 2021 20:36

В Минске 100 будущих спасателей приняли присягу

Первая детская стоматология в Минске готовится к ремонту. Пациентов будут обслуживать в других поликлиниках
19 января 2021 20:31

Первая детская стоматология в Минске готовится к ремонту. Пациентов будут обслуживать в других поликлиниках

«Если у вас хронические заболевания, лучше остаться дома». Как себя вести, если за окном рекордный минус
19 января 2021 20:20

«Если у вас хронические заболевания, лучше остаться дома». Как себя вести, если за окном рекордный минус