21 единица техники, 700 бригад и круглосуточные дежурства. Как в Слуцком районе борются с последствиями морозов

Новости Беларуси. Коммунальные предприятия продолжают бороться с последствиями морозов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пока все в штатном режиме. На дорогах области работает более 1,5 тысячи единиц снегоуборочной техники. Организовано 700 бригад по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилом фонде. Контролируется ситуация и в Слуцком районе. Всю зиму здесь круглосуточно дежурят специалисты.

Сергей Шуляренко, главный инженер филиала КУП «Миноблдорстрой»:

Задействована 21 единица техники в зимнем содержании, в том числе шесть пескосолераспределителей, восемь тракторов МТЗ, три автогрейдера, четыре погрузчика. Получили новый автогрейдер, получили также и дорожно-строительную технику – новый каток.