Иосифу Шатило 93, и он видел, как немцы уничтожали Хатынь. Белорус поделился жуткой историей

Мир в веках не помнит таких злодеяний на всей нашей Земле. Фашисты построили чудовищные лагеря смерти. Люди погибли в них непокоренными, с твердой верой в Победу своей матери – Родины. О Хатыни, самом скорбном месте на карте Беларуси, в «Специальном репортаже» на СТВ.

Иосиф Шатило был 12-летним мальчишкой. Это уникальные кадры, потому что мы смогли отыскать живого свидетеля тех страшных событий. Иосифу Брониславовичу 93 года, он по-прежнему живет в деревне Козыри, уже в отстроенном родительском доме. Несмотря на возраст, отчетливо помнит март 1943-го, как вместе с мамой прятался в лесу, как вздрагивал от каждого шороха, как замерзал и голодал, как изо всех сил пытался выжить.

Иосиф Шатило, житель деревни Козыри:

Агончык зложыш, але ж ноччу нельга складаць агонь, таму што самалёты лёталі, кукурузнікі двукрылые. Як увідзяць, так і страляюць. Во время войны хлеб быў схаваны ў лесе, у яшчыках закапаны. Дастанем, былі жорны такія, малолі. Хлеб елі яшчэ. А пасля вайны і хлеб з’ели, каторы хавалі. Пасля вайны галадалі, усякую траву, шчаўе, крапіву, гнілую бульбу збіралі і елі. Хай Бог сцеражэ ад такой вайны. Божа, Божа...

Рубить лес вдоль дороги. По два человека от дома. Иначе расстрел всей деревни. Засада партизан на том самом перекрестке повторилась. И это немцы уже не простили. Иосиф Шатило:

А лесарубаў захвацiлi эсэсаўцы-украiнцы, прыкладамі бiлi, бiлi. Два брата ляжалі побач. Старэйшага – чатыры пулі ў грудзі папала, а меншы лежаў побач, толькі пяту прабілі.

Живых свидетелей того жуткого периода с каждым годом все меньше. Пережив страдания, голод, потерю родных, они нашли в себе силы жить дальше. Дети войны не озлобились, а смогли вырасти добрыми, отзывчивыми и миролюбивыми.

И даже в 93 года Иосиф Брониславович не перестает любить жизнь и быть счастливым. Здоровье уже не то. Непокорные пальцы, словно назло возрасту, сами играют любимый мотив. «Люди плачут, а мы смеемся над слезами». Почему фашисты так бездушно расправились над Хатынью? Читайте здесь.