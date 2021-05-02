«У любого района есть перспективы». Истории белорусов, которые живут на чернобыльских территориях

Новости Беларуси. Акцент на создание новых предприятий и рабочих мест. В Беларуси взят курс на активное развитие чернобыльских территорий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большие вложения в загрязненные радионуклидами районы в начале недели анонсировал Александр Лукашенко. Глава государства традиционно провел день памяти чернобыльской трагедии вместе с жителями пострадавших регионов.

Напомним, 26 апреля Президент посетил Брагин, до этого побывал в Наровлянском районе. Там же, в Брагине, в ходе рабочего совещания он поставил задачу до конца лета разработать четкую программу развития региона. Где искать точки роста и на какие направления делают ставки? На неделе выяснял Александр Добриян.

Строительная площадка на 9 гектаров. 17 миллионов рублей инвестиций. Так рождается «первенец» шестой по счету чернобыльской программы – самый современный в Хойникском районе молочно-товарный комплекс.

Жанна Божок, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Хойникского райисполкома:

Молоко для нас – это все. Это финансы, это производство валовой продукции, реализация, финансы, благосостояние людей. Круглый год мы имеем доход. Поэтому это долгожданный комплекс для этого хозяйства. За счет чернобыльской программы строится, мы его ждали давно.

Надежда на большую стройку здесь есть. То, что именно чернобыльские территории в ближайшие пять лет станут важной для страны точкой роста, в начале недели анонсировал Александр Лукашенко (подробнее здесь). Электрификация – это то, чего не было ни в одной из пяти предыдущих чернобыльских программ. Ставка на новые возможности национальной энергосистемы. Перспективный взгляд на все проекты программы – в этом и есть стратегия развития пострадавших регионов.

Обеспечить людям достойный уровень жизни, рабочие места и инфраструктуру. Очевидно, на то, чтобы подтянуть чернобыльские регионы, в ближайшие годы государство готово направить немалые средства. При этом важно, чтобы каждый рубль, потраченный из бюджета, дал реальный экономический эффект. Даже туи и рододендроны. Белорус рассказывает, как выращивает экзотические растения на чернобыльских землях