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«Мне как молодому специалисту выделили жильё». Почему этой семье белорусов нравится жить в Хойниках?

02 мая 2021 21:02
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Новости Беларуси. Дарья, Владислав и Богдан Бойковские справили новоселье в Хойниках в начале 2021 года. До этого несколько лет жили в съемной квартире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мне как молодому специалисту выделили жильё». Почему этой семье белорусов нравится жить в Хойниках?-1

Вся надежда на государственную поддержку. На нее же главный расчет и при строительстве жилья.

«Мне как молодому специалисту выделили жильё». Почему этой семье белорусов нравится жить в Хойниках?-4

Александр Добриян, корреспондент:
Микрорайон Юбилейный в Хойниках называют просто стройкой, что, собственно говоря, на 100 % соответствует действительности. Все это здесь построено за последние 7-8 лет. Причем значительную часть жилья профинансировало государство, за счет чернобыльских программ. Так, например, строятся квартиры для молодых специалистов, которых в Хойники приезжают до 80 человек в год.

«Мне как молодому специалисту выделили жильё». Почему этой семье белорусов нравится жить в Хойниках?-7

Дарья Бойковская, жительница Хойников:
Я воспитатель четвертого сада. Мне как молодому специалисту выделили жилье. Конечно, нам все нравится. Дом хороший, детская площадка возле дома.

«Мне как молодому специалисту выделили жильё». Почему этой семье белорусов нравится жить в Хойниках?-10

В мае здесь сдадут очередной 40-квартирный дом и практически сразу приступят к возведению еще двух.

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«Мне как молодому специалисту выделили жильё». Почему этой семье белорусов нравится жить в Хойниках?-13

Анатолий Гура, заместитель председателя Хойникского райисполкома:
Здесь, откровенно говоря, все рядом: «Евроопт», школа, детский сад. В принципе, отсюда до любого предприятия можно добраться за 10 минут езды. Благодаря тому, что строится жилье, развивается и инфраструктура, дороги. Поэтому это очень положительно воспринимается населением.

Главный застройщик в Хойниках – местный завод железобетонных изделий. Вовремя проведенная модернизация, к слову, также с государственной поддержкой, позволяет предприятию уверенно стоять на ногах.

«Мне как молодому специалисту выделили жильё». Почему этой семье белорусов нравится жить в Хойниках?-16

С нуля под ключ из собственных изделий здесь готовы возводить даже 19-этажные дома, но в райцентрах больше востребованы 5-этажки.

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«Мне как молодому специалисту выделили жильё». Почему этой семье белорусов нравится жить в Хойниках?-19

Сергей Соболев, директор Хойникского завода железобетонных изделий:
Если не будет притока людей, то и жилье будет не востребовано в этих регионах. Необходимо строить, при стройке работает вся промышленность. Это локомотив движения строительства, всей экономики нашей. Я думаю, она должна прийти сюда, если мы хотим этот регион возродить. Без стройки здесь ничего не будет.

«Мне как молодому специалисту выделили жильё». Почему этой семье белорусов нравится жить в Хойниках?-22

Надежда на большую стройку здесь есть. То, что именно чернобыльские территории в ближайшие пять лет станут важной для страны точкой роста, в начале недели анонсировал Александр Лукашенко (подробнее здесь).

# Государственная социальная политика # общество # Дарья Бойковская # Владислав Бойковский # Богдан Бойковский # Анатолий Гура # Александр Добриян # Фотофакт

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