«Мне как молодому специалисту выделили жильё». Почему этой семье белорусов нравится жить в Хойниках?

Новости Беларуси. Дарья, Владислав и Богдан Бойковские справили новоселье в Хойниках в начале 2021 года. До этого несколько лет жили в съемной квартире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вся надежда на государственную поддержку. На нее же главный расчет и при строительстве жилья.

Александр Добриян, корреспондент:

Микрорайон Юбилейный в Хойниках называют просто стройкой, что, собственно говоря, на 100 % соответствует действительности. Все это здесь построено за последние 7-8 лет. Причем значительную часть жилья профинансировало государство, за счет чернобыльских программ. Так, например, строятся квартиры для молодых специалистов, которых в Хойники приезжают до 80 человек в год.

Дарья Бойковская, жительница Хойников:

Я воспитатель четвертого сада. Мне как молодому специалисту выделили жилье. Конечно, нам все нравится. Дом хороший, детская площадка возле дома.

В мае здесь сдадут очередной 40-квартирный дом и практически сразу приступят к возведению еще двух. Как выращивают лес на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС?

Анатолий Гура, заместитель председателя Хойникского райисполкома:

Здесь, откровенно говоря, все рядом: «Евроопт», школа, детский сад. В принципе, отсюда до любого предприятия можно добраться за 10 минут езды. Благодаря тому, что строится жилье, развивается и инфраструктура, дороги. Поэтому это очень положительно воспринимается населением. Главный застройщик в Хойниках – местный завод железобетонных изделий. Вовремя проведенная модернизация, к слову, также с государственной поддержкой, позволяет предприятию уверенно стоять на ногах.

С нуля под ключ из собственных изделий здесь готовы возводить даже 19-этажные дома, но в райцентрах больше востребованы 5-этажки. Телега дров обходится в 300 рублей. Как живут люди в агрогородке Хойникского района, в квартирах которых нет газа

Сергей Соболев, директор Хойникского завода железобетонных изделий:

Если не будет притока людей, то и жилье будет не востребовано в этих регионах. Необходимо строить, при стройке работает вся промышленность. Это локомотив движения строительства, всей экономики нашей. Я думаю, она должна прийти сюда, если мы хотим этот регион возродить. Без стройки здесь ничего не будет.