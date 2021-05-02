Даже туи и рододендроны. Белорус о том, как решился высаживать экзотические растения на чернобыльских землях

Новости Беларуси. Не только привычные сосны и березы могут дать заработок людям. Дмитрий Хомяков сделал ставку на экзотические для Беларуси туи и рододендроны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первая попытка наша. Ну, нормально. Сейчас подрежем и подстрижем. Это ива, белый лист.

Чернобыльский статус земель не мешает успешно развивать «зеленый бизнес». В глубинку Дмитрий Хомяков переехал 15 лет назад из Гомеля.

За это время его питомник декоративных растений разросся до 15 гектаров. Миллионы цветов и деревьев растут на месте практически оставленной коренными жителями деревни. В 2021 году фермер рассчитывает в разы увеличить площади. Спрос на туи и самшиты устойчивый, и не только в Беларуси. Соседняя Россия ежегодно ввозит из Европы растений на 60 миллионов долларов. Экспортный потенциал налицо.