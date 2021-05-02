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Даже туи и рододендроны. Белорус о том, как решился высаживать экзотические растения на чернобыльских землях

02 мая 2021 21:22
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Новости Беларуси. Не только привычные сосны и березы могут дать заработок людям. Дмитрий Хомяков сделал ставку на экзотические для Беларуси туи и рододендроны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Даже туи и рододендроны. Белорус о том, как решился высаживать экзотические растения на чернобыльских землях-1

Первая попытка наша. Ну, нормально. Сейчас подрежем и подстрижем. Это ива, белый лист.

Даже туи и рододендроны. Белорус о том, как решился высаживать экзотические растения на чернобыльских землях-4

Чернобыльский статус земель не мешает успешно развивать «зеленый бизнес». В глубинку Дмитрий Хомяков переехал 15 лет назад из Гомеля.

Даже туи и рододендроны. Белорус о том, как решился высаживать экзотические растения на чернобыльских землях-7

За это время его питомник декоративных растений разросся до 15 гектаров. Миллионы цветов и деревьев растут на месте практически оставленной коренными жителями деревни.

В 2021 году фермер рассчитывает в разы увеличить площади. Спрос на туи и самшиты устойчивый, и не только в Беларуси. Соседняя Россия ежегодно ввозит из Европы растений на 60 миллионов долларов. Экспортный потенциал налицо.

Даже туи и рододендроны. Белорус о том, как решился высаживать экзотические растения на чернобыльских землях-10

Даже туи и рододендроны. Белорус о том, как решился высаживать экзотические растения на чернобыльских землях-12

Дмитрий Хомяков, руководитель фермерского хозяйства:
Сейчас мы подались на инвестпроект выделение земли для расширения. Находится километрах в пяти отсюда. А есть земля, значит есть работа.

Если сейчас нам выделяют порядка 75 гектаров – нам на два года этого хватит, освоим. Мы ждем, пока это растет. Появятся же другие идеи. У любого района есть перспективы, тут зависит от людей, которые приходят и работают.

Даже туи и рододендроны. Белорус о том, как решился высаживать экзотические растения на чернобыльских землях-15

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# Растения и цветы # общество # Дмитрий Хомяков # Александр Добриян # Фотофакт

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