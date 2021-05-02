Телега дров обходится в 300 рублей. Как живут люди в агрогородке Хойникского района, в квартирах которых нет газа

Новости Беларуси. Как было «до Чернобыля», отлично помнят в агрогородке Великий Бор Хойникского района. Передовой животноводческий комплекс обеспечивал здесь процветание людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Школа, детсад, свой универмаг и целая улица коттеджей с двухэтажными квартирами с центральным отоплением. Именно его сегодня здесь не хватает больше всего.

Варвара Вершибалко, жительница агрогородка Великий Бор:

Вот мы так носим дровы. Сразу из сарая до крылечка, потом с крылечка ношу на второй этаж. И так каждый день.

После того как центральную котельную закрыли, местным жителям не оставалось ничего иного, как строить в квартирах печи. Агрогородок не раз обещали газифицировать, но слишком далеко отсюда магистральные газопроводы. Вернуть доступное тепло в дома великоборцев теперь поможет тот самый мирный атом, который когда-то его отнял. «В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями

Электрификация – еще одно глобальное направление развития не только пострадавших регионов, но и всей страны в целом.

Варвара Вершибалко:

Одна телега дров нам обходится почти в 300 рублей, а я же за зиму и не одну телегу спаливаю, а две. Вот мне 600 рублей на одни только дрова. У меня одна грубка. А если две грубки, чтобы в той спальне обогревалось? Так что? Где же набраться тех грошей? Да и тягать каждый день на второй этаж. Вы понимаете, как это тяжело.

О готовности к установке электроплит и электрокотлов высказались почти 100 % великоборцев.

Алла Кузьменко, председатель Великоборского сельского совета депутатов:

Нам сказали, что у нас остался один агрогородок в районе, который не газифицирован, поэтому предложили нам электрификацию, чтобы мы прошли по населению, опросили всех. И если люди согласны, то, возможно, эту программу воплотят в жизнь. И люди согласны. Люди, конечно, ждут, надеются и верят, что тепло все-таки придет в дома и не надо будет носить дрова. Александр Лукашенко, посещая Брагин: «Нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало»