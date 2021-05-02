Обязательно проходит радиологический контроль. Как выращивают лес на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС?

Новости Беларуси. Высадить лес. Именно так в 1990-е решили использовать зараженные земли Ветковского района, на которых тогда просто невозможно было получать чистую сельхозпродукцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Работники созданного здесь спецлесхоза на протяжении десятилетия ежегодно засаживали более тысячи гектаров. За четверть века деревья выросли. Пришло время проредить посадки. Для переработки тонкомерной древесины в лесхозе создали новое производство. 14 рабочих мест с зарплатой выше средней по стране. Даже туи и рододендроны. Белорус рассказывает, как выращивает экзотические растения на чернобыльских землях

Владимир Ширин, главный инженер Ветковского спецлесхоза:

В данный момент мы производим основной вид продукции – это кол окоренный. В год мы выпускаем порядка 1 200 кубометров. Продукция очень востребована. Покупатели основные – это Польша, Литва, Латвия, Великобритания.