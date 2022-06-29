Гордые знамёна для особенных городов. Какие населённые пункты награждали вымпелами?

Новости Беларуси. За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. В Минске началась подготовка вымпелов ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2009 году по Указу Президента 27 городов получили почетное знамя.

Я горжусь своим Рогачевом, городом воинской славы. Один из 27 городов, награжденных вымпелом. За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. 17 Героев Советского Союза, два полных кавалера ордена славы, восемь Героев социалистического труда. Такой он, мой Рогачев.

Борьба против фашистских захватчиков на кричевской земле является ярким примером мужества, героизма советских людей, их безграничной преданности Родине. Оборона на реке Сож имела особое значение в ходе смоленского сражения, в результате которого был сорван гитлеровский план по молниеносному захвату Москвы.

Как реставрируют вымпелы перед 3 июля? Рассказали военные.

Сила духа, стойкость, неиссякаемая любовь к Родине. В Беларуси немало городов, которые вошли в историю как цитадели отваги и бесстрашия. Ожесточенное сопротивление врагу оказали Гродно, Заславль, Могилев, Витебск, Бобруйск, Орша. И это неполный список городов-защитников. Но именно они в 2009 году Указом Президента Беларуси были награждены вымпелом «За мужество и стойкость».