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День Независимости готовятся отметить в Беларуси. Куда сходить с детьми и когда смотреть салют?

02 июля 2022 08:57
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Новости Беларуси. Беларусь готовится отметить главный государственный праздник. Торжества ко Дню Независимости начинаются уже сегодня, 2 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Республики вечером соберется элита нашей страны на торжественное собрание и праздничный концерт «Беларусь, я люблю тебя!»

День Независимости готовятся отметить в Беларуси. Куда сходить с детьми и когда смотреть салют?-1

Музыка будет звучать и в уже традиционных для праздника местах массовых гуляний. Только в столице за эти выходные организуют более 180 праздничных мероприятий. Дворец спорта, парк Победы и Верхний город – здесь зрителей ждут концертные и интерактивные программы, развернется праздничная торговля.

День Независимости готовятся отметить в Беларуси. Куда сходить с детьми и когда смотреть салют?-4

Каждый район также подготовил тематические мероприятия. Ну а в центр попасть без проблем можно на общественном транспорте. Поезда в метро на красной и синей ветках 2 и 3 июля курсируют с интервалом в 6 минут, на зеленой – 8 минут. Особое внимание уделят и безопасности на мероприятиях.

Завершатся празднования гала-концертом возле стелы «Минск – город-герой». Здесь же воскресным вечером пройдет уже ставшая доброй традицией акция «Споем гимн вместе». Не обойдется и без праздничного фейерверка. Он запланирован на 3 июля в 23:00 сразу в шести точках столицы.

День Независимости готовятся отметить в Беларуси. Куда сходить с детьми и когда смотреть салют?-7

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# День Независимости # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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