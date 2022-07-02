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Выступления кинологов, выставка вооружения и полевая кухня. Чем ещё удивят белорусские военные 3 июля?

02 июля 2022 09:22
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Новости Беларуси. В праздничной программе в День Независимости немало локаций в Минске и столичном регионе готовят белорусские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где и чем они будут удивлять? Обзор подготовили наши коллеги из ВоенТВ.

Выступления кинологов, выставка вооружения и полевая кухня. Чем ещё удивят белорусские военные 3 июля?-1

Выставка современного вооружения и техники, военно-спортивные состязания, показательные выступления спецподразделений и армейских творческих коллективов.

Выступления кинологов, выставка вооружения и полевая кухня. Чем ещё удивят белорусские военные 3 июля?-4

Выступления кинологов, выставка вооружения и полевая кухня. Чем ещё удивят белорусские военные 3 июля?-6

Полевая кухня, выступления кинологов, катания на квадроциклах и бронеавтомобилях.

Выступления кинологов, выставка вооружения и полевая кухня. Чем ещё удивят белорусские военные 3 июля?-9

Розыгрыш подарков и фотозоны.

Выступления кинологов, выставка вооружения и полевая кухня. Чем ещё удивят белорусские военные 3 июля?-12

3 июля. Минск. Парк Победы, парк имени Янки Купалы, парк имени М. Павлова, Парк экстремальных видов спорта, спортивный комплекс «Чижовка-Арена», площадки перед Национальной библиотекой и Минским городским дворцом культуры, парк «Курасовщина», парк 60-летия Октября, сквер Мулявина, мемориальный комплекс «Курган Славы».

Выступления кинологов, выставка вооружения и полевая кухня. Чем ещё удивят белорусские военные 3 июля?-15

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