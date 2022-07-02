Выступления кинологов, выставка вооружения и полевая кухня. Чем ещё удивят белорусские военные 3 июля?

Новости Беларуси. В праздничной программе в День Независимости немало локаций в Минске и столичном регионе готовят белорусские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Где и чем они будут удивлять? Обзор подготовили наши коллеги из ВоенТВ.
Выставка современного вооружения и техники, военно-спортивные состязания, показательные выступления спецподразделений и армейских творческих коллективов.
Полевая кухня, выступления кинологов, катания на квадроциклах и бронеавтомобилях.
Розыгрыш подарков и фотозоны.
3 июля. Минск. Парк Победы, парк имени Янки Купалы, парк имени М. Павлова, Парк экстремальных видов спорта, спортивный комплекс «Чижовка-Арена», площадки перед Национальной библиотекой и Минским городским дворцом культуры, парк «Курасовщина», парк 60-летия Октября, сквер Мулявина, мемориальный комплекс «Курган Славы».