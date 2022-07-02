Выступления кинологов, выставка вооружения и полевая кухня. Чем ещё удивят белорусские военные 3 июля?

Новости Беларуси. В праздничной программе в День Независимости немало локаций в Минске и столичном регионе готовят белорусские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где и чем они будут удивлять? Обзор подготовили наши коллеги из ВоенТВ.