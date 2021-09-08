У каждой вакцины есть типичные реакции. На что нужно обращать внимание сразу после прививки?
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Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Как проходит наблюдение после вакцинации в медучреждении и дома? На что должны обращать внимание родители?
Анна Котова, специалист по амбулаторно-поликлинической педиатрии, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники г. Минска:
Важным и четко определенным после проведения вакцинации, независимо, в каком месте – государственной организации здравоохранения или организации частной собственности – необходимо обеспечить 30-минутное наблюдение за пациентом после вакцинации. Это тот период, когда возможно развитие самой тяжелой анафилактической реакции.
Юлия Крыницкая:
Дело в том, что многие родители этого не придерживаются.
Анна Котова:
Именно это важно, потому что в стенах медицинского учреждения важно своевременно оказать медицинскую помощь, когда есть врач, медсестра. И ведь прививки делаются у нас в привычных кабинетах, где есть укладки, прямо под рукой находятся лекарственные средства, введение которых мгновенно предотвратит развитие тяжелых осложнений и летальных исходов.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Взрослому тоже говорят оставаться на полчаса?
Анна Котова:
Конечно.
Юлия Крыницкая:
А дома может что-то случиться, кроме повышения температуры?
Анна Котова:
Каждое иммунобиологическое лекарственное средство в соответствии с его инструкцией имеет ряд противопоказаний и особенностей введений, что тоже необходимо соблюдать. У каждой вакцины против определенной инфекции существуют типичные реакции или возможные осложнения, которые связаны с самой вакциной. То заболевание, против которого мы проводим вакцинацию ребенку, в мини-форме может протекать, опять же, ввиду индивидуальных особенностей.