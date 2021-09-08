У каждой вакцины есть типичные реакции. На что нужно обращать внимание сразу после прививки?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Как проходит наблюдение после вакцинации в медучреждении и дома? На что должны обращать внимание родители?

Анна Котова, специалист по амбулаторно-поликлинической педиатрии, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники г. Минска:

Важным и четко определенным после проведения вакцинации, независимо, в каком месте – государственной организации здравоохранения или организации частной собственности – необходимо обеспечить 30-минутное наблюдение за пациентом после вакцинации. Это тот период, когда возможно развитие самой тяжелой анафилактической реакции. Юлия Крыницкая:

Дело в том, что многие родители этого не придерживаются.

Анна Котова:

Именно это важно, потому что в стенах медицинского учреждения важно своевременно оказать медицинскую помощь, когда есть врач, медсестра. И ведь прививки делаются у нас в привычных кабинетах, где есть укладки, прямо под рукой находятся лекарственные средства, введение которых мгновенно предотвратит развитие тяжелых осложнений и летальных исходов. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Взрослому тоже говорят оставаться на полчаса? Анна Котова:

Конечно.