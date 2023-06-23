«У каждого есть своя дорога к храму». Пустовой о Беларуси Лукашенко

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях актер театра и кино, продюсер Сослан Фидаров, а также политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Личность, особа. Давайте, набрасывайте вентилятор, что мы между собой устроили социалистическое соревнование, кто больше похвалит Президента. А зачем его хвалить? Плод познается по делам. И этот плод очень высоко на древе познания висит, которое приносит плоды. Уже не надо говорить: Президент Беларуси, первый Президент Беларуси, последний «диктатор» Европы, мировой лидер. Просто достаточно сказать: Лукашенко.

И в Зимбабве знают его. И эти, которые в Вашингтоне заседают на высоких этажах, тоже знают. Все его знают, все ориентируются. Ты заметь, любое заявление нашего Президента уже вызывает интерес, а если какая-то жесткая международная повестка, просто цитаты. Обычного прадстаўніка палітычнага істэблішмента никто бы так не цитировал. Все знают, говоришь: «Лукашенко» – все понятно: будущая социально справедливая Беларусь, где у каждого есть своя дорога к храму. Где мужчина – это мужчина, женщина – женщина, правда – правда, а сволочь – это сволочь.

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