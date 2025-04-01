Более 60 представителей военных факультетов примут участие в чемпионате по стрельбе из штатного оружия

Более 60 представителей военных факультетов и института высшего образования примут участие в чемпионате по стрельбе из штатного оружия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно, церемония открытия прошла на территории академии авиации. Основной локацией чемпионата станет полигон. Соревнования – отличная возможность показать навыки и мастерство стрелков, а также укрепить дух товарищества и профессионализма.

Павел Примак, проректор по государственной авиации – начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации:

Такие мероприятия, где привлекаются все военные факультеты, позволяют курсантам посмотреть на опыт других учреждений образования, посмотреть достоинства других факультетов и что-то привнести в учебный процесс уже непосредственно у себя.

Чемпионат пройдет в несколько этапов. Накануне для участников были проведены учебные и тренировочные сборы, на которых также отработаны вопросы техники безопасности.