«Витебск» победил «Гомель» и в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Президента, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

До выхода в решающую стадию северянам осталось сделать последний шаг. Соперники сделали ставку на оборону, потому стартовые нули на табло сохранялись долго. В середине второго периода Гончаров вывел свою дружину вперед. Этот бросок оказался единственным результативным. Витебск сильнее 1:0.