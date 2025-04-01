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«Витебск» победил «Гомель» и в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Президента

01 апреля 2025 11:19
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«Витебск» победил «Гомель» и в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Президента, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

До выхода в решающую стадию северянам осталось сделать последний шаг. Соперники сделали ставку на оборону, потому стартовые нули на табло сохранялись долго. В середине второго периода Гончаров вывел свою дружину вперед. Этот бросок оказался единственным результативным. Витебск сильнее 1:0.

Счет в серии стал 3:1 в пользу «северян». Оформить выход в финал они смогут в родных стенах 2 апреля. У «Гомеля» права на ошибку нет.

# Хоккей Беларуси

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