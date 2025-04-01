Развивать инвестпроекты, следить за дисциплиной в сельском хозяйстве, уделить внимание квартирному вопросу в регионе и приумножить туристическую привлекательность принеманского края. Юрий Караев поделился планами в новой должности губернатора Гродненской области на церемонии представления его активу региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой вручил новому председателю облисполкома удостоверение за подписью главы государства, актив региона поддержал нового руководителя. А экс-губернатор, ныне заместитель премьер-министра Владимир Караник, напутствовал своего преемника. Гродненская область задала высокую планку лидерства в стране по многим показателям. Ее надо не только удержать, но и повысить. У нового губернатора есть преимущество – 4,5 года проработал помощником Президента в Гродненской области рука об руку с Владимиром Караником.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

По валовому региональному продукту Гродненщина 4 года подряд, по приросту экономики – агрегированный показатель, занимает первое место у нас в республике. Добавила и промышленность, и сельское хозяйство. Отдельно вот сегодня мы рассматривали жилищную политику не только с точки зрения переориентации на арендное жилье, но Гродненщина очень много внимания уделила в текущей пятилетке строительству жилья для нуждающихся граждан. Это большое достижение и предыдущего губернатора. Я думаю, что эту же политику будет продолжать и Юрий Хаджимуратович.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Были указаны главой государства те моменты, где мы все-таки отстаем и от плана, и от прошлого года. Надо разобраться, почему это так, причины. Оправдываться высокой базой АЭС или высокой урожайностью прошлых лет никто не позволит, и нет у нас такого настроя. Поэтому надо искать эти точки роста.