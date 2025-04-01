Александр Турчин представил коллективу Миноблисполкома нового руководителя

Поддерживать динамику и придать новый импульс развитию Минщины. На это нацелен новый руководитель центрального региона. Премьер-министр Александр Турчин представил коллективу Миноблисполкома Алексея Кушнаренко. Накануне глава государства дал согласие на назначение его на пост губернатора, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В облисполкоме состоялась внеочередная сессия Совета депутатов, на которой утвердили нового руководителя в должности. Алексей Кушнаренко, ранее возглавлявший Министерство энергетики, начал свой профессиональный путь мастером и затем был заместителем начальника технической инспекции «Витебскоблгаз». Его опыт работы в энергетической сфере, а также руководство «Белтопгазом» создают надежный фундамент для эффективного развития региона. Премьер-министр вручил Алексею Кушнаренко удостоверение председателя Минского облисполкома, напомнив, главное – работа на результат.