Александр Турчин представил коллективу Миноблисполкома нового руководителя
Поддерживать динамику и придать новый импульс развитию Минщины. На это нацелен новый руководитель центрального региона. Премьер-министр Александр Турчин представил коллективу Миноблисполкома Алексея Кушнаренко. Накануне глава государства дал согласие на назначение его на пост губернатора, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В облисполкоме состоялась внеочередная сессия Совета депутатов, на которой утвердили нового руководителя в должности. Алексей Кушнаренко, ранее возглавлявший Министерство энергетики, начал свой профессиональный путь мастером и затем был заместителем начальника технической инспекции «Витебскоблгаз». Его опыт работы в энергетической сфере, а также руководство «Белтопгазом» создают надежный фундамент для эффективного развития региона. Премьер-министр вручил Алексею Кушнаренко удостоверение председателя Минского облисполкома, напомнив, главное – работа на результат.
Новый руководитель региона заявил, что намерен в ближайшее время погрузиться в детали развития области и совместно со специалистами сформировать план и стратегию дальнейшей работы. Основной ориентир – пятилетка качества. Одно из важных направлений – сфера АПК. Центральный регион дает 19 % от ВВП страны и почти 30 % от всего объема сельского хозяйства. Такую динамику необходимо поддерживать и впредь. Также среди важных задач – развитие малых городов и рост уровня жизни населения.