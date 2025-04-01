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Буллит Егора Шаранговича принёс победу «Калгари» над «Колорадо»

01 апреля 2025 11:18
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Послематчевый буллит Егора Шаранговича принес победу «Калгари» над «Колорадо» в одном из поединков Национальной хоккейной лиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Основное и дополнительное время завершились вничью – 2:2. В серии штрафных бросков фортуна была на стороне «пламенных» – 3:2. Наш форвард отметился фирменным кистевым выстрелом, не оставив шансов голкиперу соперника. Белорус провел на льду почти 14 минут и завершил встречу с показателем полезности минус один. Статистика сезона не лучшая – 64 матча и 25 очков.

Результативную игру показывают и белорусские исполнители в матчах первого раунда плей-офф хоккейной лиги Онтарио. «Виндзор» Ильи Протаса уступил «Су-Сент-Мари» – 2:3. За три поединка 1/8 финала Протас-младший заработал восемь баллов при показателе полезности +8. Он входит в тройку лучших бомбардиров нокаут-раунда.

«Барри Кольтс» на своем льду обыграл «Ниагару» Андрея Лошко – 7:5.

# Егор Шарангович # Хоккей

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