112 человек пострадали. В Малайзии взорвался газопровод, возник мощный пожар

В результате утечки на газовом трубопроводе Petronas в Малайзии возник столб огня, охвативший 500 метров трубопровода и ближайшие дома в городе Субанг-Джая. Об этом пишет РИА Новости.
В результате утечки на газовом трубопроводе Petronas в Малайзии возник столб огня, охвативший 500 метров трубопровода и ближайшие дома в городе Субанг-Джая. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Пострадали 112 человек, 63 из них были помещены в больницу. Огнем повреждено 47 домов. Жители были экстренно вывезены, сообщила местная полиция.