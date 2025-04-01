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112 человек пострадали. В Малайзии взорвался газопровод, возник мощный пожар

01 апреля 2025 11:01
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В результате утечки на газовом трубопроводе Petronas в Малайзии возник столб огня, охвативший 500 метров трубопровода и ближайшие дома в городе Субанг-Джая. Об этом пишет РИА Новости.

112 человек пострадали. В Малайзии взорвался газопровод, возник мощный пожар-1

Фото: pixabay

Пострадали 112 человек, 63 из них были помещены в больницу. Огнем повреждено 47 домов. Жители были экстренно вывезены, сообщила местная полиция.

# Взрыв

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