ГПК: за незаконное пересечение границы задержан гражданин США

Ночью 31 марта на станции Молодечно за незаконный переход через границу был задержан гражданин США. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

24 марта он дважды пытался пересечь границу: сначала через КПП Каменный Лог, где получил отказ, а затем вечером того же дня – через Бенякони. Ему отказали во въезде из-за невозможности подтвердить наличие денежных средств для нахождения в Беларуси.

После привлечения к административной ответственности нарушителя депортируют в Литву.