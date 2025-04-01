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ГПК: за незаконное пересечение границы задержан гражданин США

01 апреля 2025 10:38
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Ночью 31 марта на станции Молодечно за незаконный переход через границу был задержан гражданин США. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

ГПК: за незаконное пересечение границы задержан гражданин США-1

Фото: Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси

24 марта он дважды пытался пересечь границу: сначала через КПП Каменный Лог, где получил отказ, а затем вечером того же дня – через Бенякони. Ему отказали во въезде из-за невозможности подтвердить наличие денежных средств для нахождения в Беларуси.

После привлечения к административной ответственности нарушителя депортируют в Литву.

# Граница # Государственная граница Беларуси

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