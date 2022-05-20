У безопасности нет каникул! В МЧС рассказали, как сохранить жизнь и здоровье ребёнка в летний период

Новости Беларуси. Последний месяц весны подходит к концу, школьники с нетерпением ждут начала летних каникул. Прекрасный беззаботный период, который таит в себе и большую опасность для юных искателей приключений. Ради забавы бросить зажженную спичку, выпить непонятную жидкость или взобраться на окно – те случаи, когда детская шалость может обернуться настоящей трагедией. Именно поэтому по всей республике с 10 мая по 1 июня проходит акция «Не оставляйте детей одних». Как уберечь ребенка от непоправимой ошибки, обсудим с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, официальным представителем Минского областного управления МЧС Анастасией Швайбович. Александр Меженный, ведущий:

На самом ли деле детский травматизм – настолько серьезная проблема в Беларуси? С каждым годом культура безопасности жизнедеятельности растет. И у детей, и у населения

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

К сожалению, трагические случаи, когда дети попадают в нестандартные ситуации, после которых они попадают в больницу, есть. Но хотелось бы обратить внимание на то, что с каждым годом культура безопасности жизнедеятельности наших детей и в принципе населения растет. Сейчас воспитание основ безопасности жизнедеятельности прививается с малых лет, с детского сада. Но это тема, которая всегда должна звучать не только в рамках акции. Я думаю, вы заметили, само название уже содержит призыв: «Не оставляйте детей одних!» К сожалению, именно с этого все начинается. Дети, когда имеют достаточно много свободного времени, если мы говорим о подростковом периоде, то они начинают искать приключения. Когда их досуг спланирован, когда ребенок четко знает, что он будет в лагере либо есть мероприятия, которые распланированы на день, а помочь в этом могут прежде всего родители, то таким ситуаций меньше. Если говорить о маленьких детках, то это контроль со стороны родителей и нахождение рядом, на расстоянии вытянутой руки в прямом смысле этого слова. Какие наиболее частые виды травм и ситуаций?

Анастасия Шайбович:

Происходят пожары по причине детской шалости с огнем. Необходимо обязательно поговорить с ребенком, почему это опасно, объяснить ему, что он может получить ожоги, попасть в больницу, будет очень больно. Что касается маленьких детей, это попадание инородных предметов. Нельзя ни в коем случае хранить монеты в доступе детей. В принципе, мамина косметичка – это тоже такое поле деятельности, где ребенок может найти много всего ненужного. И обращаем внимание: игрушки должны быть по возрасту, не просто так он указывается на этикетках. И, конечно же, это выпадение из окон. Сейчас часто мы оставляем окно на проветривание, и москитная сетка не является преградой. Ребенок видит москитную сетку, возможно, он думает, что на нее можно опереться. И это может привести к трагедии. Поэтому если мы проветриваем помещение, то держим ребенка за руку. Хороший вариант – можно посмотреть мультфильм «Волшебная книга» от МЧС. Либо используем режим проветривания. Но ни в коем случае не оставляем окно полностью открытым, поскольку все взрослые понимают, я надеюсь, что это не является защитой от выпадения. Трагические случаи случаются, даже когда родители рядом

Ольга Бурлакова, ведущая:

Есть и замки на окна для детей. Можно проветривать, но окно открывается на безопасное расстояние, а дальше нет. И ребенок не может с ним «справиться» самостоятельно. Анастасия Шайбович:

Конечно, это замечательный вариант: установить и быть уверенным, спокойны. Но обязательно проговорите с ребенком, почему это опасно. Иногда дети проводят аналогию с мультиками, думают, что они тоже могут летать. Объясните, что ребенок не птичка, что человек так не умеет, что это представляет опасность. Важно создать безопасную среду для ребенка: заглушки на розетки, накладки на острые углы мебели. Это позволит малышу развиваться и не подвергать его жизнь опасности. Во время каникулярного периода проговорите с ребенком, а не просто запретите, почему опасно гулять в карьерах. Многие отправятся к бабушкам и дедушкам. Всегда здраво оценивайте силы своих пожилых родителей, смогут ли они усмотреть за вашим ребенком. Также объясните, почему нельзя играть на железнодорожных путях. Это опасно, может привести к трагедии. Особое внимание хотелось обратить на водоемы.