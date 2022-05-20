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Мастер-классы по «маляванкам» и олимпийский квест. Фестиваль «Вытокi» стартует 20 мая в Речице

20 мая 2022 07:20
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Новости Беларуси. 20 мая один из старейших городов Беларуси станет центром притяжения для участников и гостей фестиваля «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Культурно-спортивный праздник открывается в Речице.

Мастер-классы по «маляванкам» и олимпийский квест. Фестиваль «Вытокi» стартует 20 мая в Речице-1

На протяжении двух дней можно познакомиться как с богатым историческим наследием города, так и посетить его знаковые места. Это и музеи, и картинные галереи, где можно пройти различные мастер-классы, прикоснуться к народному творчеству, узнать, как делали знаменитые белорусские «маляванкi», те самые расписные ковры, включенные в государственный список историко-культурных ценностей.

Мастер-классы по «маляванкам» и олимпийский квест. Фестиваль «Вытокi» стартует 20 мая в Речице-4

Послушать концерт органной музыки и, конечно, принять участие в олимпийском квесте, попробовать себя в различных видах спорта. Будет работать более 30 тематических площадок. Все для того, чтобы гости города смогли раскрыть для себя весь его потенциал.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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