Мастер-классы по «маляванкам» и олимпийский квест. Фестиваль «Вытокi» стартует 20 мая в Речице

Новости Беларуси. 20 мая один из старейших городов Беларуси станет центром притяжения для участников и гостей фестиваля «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Культурно-спортивный праздник открывается в Речице.

На протяжении двух дней можно познакомиться как с богатым историческим наследием города, так и посетить его знаковые места. Это и музеи, и картинные галереи, где можно пройти различные мастер-классы, прикоснуться к народному творчеству, узнать, как делали знаменитые белорусские «маляванкi», те самые расписные ковры, включенные в государственный список историко-культурных ценностей.