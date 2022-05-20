Главным событием станет открытие памятника Шамякину. В Добруше готовятся ко Дню белорусской письменности

Новости Беларуси. Столица Дня белорусской письменности Добруш готовится к встрече гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На новых площадках, которые создают к празднику, побывал министр информации Владимир Перцов.

Главная сцена разместится на центральной площади города. Рядом установят палатки для участников Фестиваля книги и прессы. Сейчас здесь идет замена инженерных сетей. В сквере по проспекту Мира развернутся творческие площадки. Основным событием этой части праздника станет открытие памятника народному писателю Беларуси Ивану Шамякину. Перцов о Дне белорусской письменности: «Работы уже идут вовсю, но времени не так много» – подробности здесь.

Александр Матарас, председатель Добрушского райисполкома:

Ключевое значение будет иметь проспект Мира, который будет благоустроен, и там будет установлен памятник нашему земляку Ивану Петровичу Шамякину. Также ряд объектов, которые являются зоной притяжения местного населения, – это набережная реки Ипуть. Она будет благоустроена.