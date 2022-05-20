Прямой эфир

Главным событием станет открытие памятника Шамякину. В Добруше готовятся ко Дню белорусской письменности

20 мая 2022 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столица Дня белорусской письменности Добруш готовится к встрече гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На новых площадках, которые создают к празднику, побывал министр информации Владимир Перцов.

Главным событием станет открытие памятника Шамякину. В Добруше готовятся ко Дню белорусской письменности-1

Главная сцена разместится на центральной площади города. Рядом установят палатки для участников Фестиваля книги и прессы. Сейчас здесь идет замена инженерных сетей. В сквере по проспекту Мира развернутся творческие площадки. Основным событием этой части праздника станет открытие памятника народному писателю Беларуси Ивану Шамякину.

Перцов о Дне белорусской письменности: «Работы уже идут вовсю, но времени не так много» – подробности здесь.

Главным событием станет открытие памятника Шамякину. В Добруше готовятся ко Дню белорусской письменности-4

Александр Матарас, председатель Добрушского райисполкома:
Ключевое значение будет иметь проспект Мира, который будет благоустроен, и там будет установлен памятник нашему земляку Ивану Петровичу Шамякину. Также ряд объектов, которые являются зоной притяжения местного населения, это набережная реки Ипуть. Она будет благоустроена.

Главным событием станет открытие памятника Шамякину. В Добруше готовятся ко Дню белорусской письменности-7

День белорусской письменности в Добруше состоится 4 сентября. Министр заверил: несмотря на внешние санкции, праздник в 2022 году пройдет, как всегда, на высоком уровне. Сейчас идет разработка логотипа к событию и составление списка гостей, в том числе и зарубежных.

# День белорусской письменности # общество # Александр Матарас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Перцов о Дне белорусской письменности: «Работы уже идут вовсю, но времени не так много»
20 мая 2022 07:03

Перцов о Дне белорусской письменности: «Работы уже идут вовсю, но времени не так много»

«До конца выполнили свой воинский долг». В честь подвига Ничипорчика и Куконенко откроют мемориал в Барановичах
20 мая 2022 06:51

«До конца выполнили свой воинский долг». В честь подвига Ничипорчика и Куконенко откроют мемориал в Барановичах

Мужчина надругался над белорусским символом на Аллее флагов в США. Возбуждено уголовное дело
20 мая 2022 06:39

Мужчина надругался над белорусским символом на Аллее флагов в США. Возбуждено уголовное дело