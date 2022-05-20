Пионеры Беларуси встретятся с Президентом 20 мая во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Необычная встреча 20 мая пройдет во Дворце Независимости. Туда приглашен пионерский актив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычная встреча 20 мая пройдет во Дворце Независимости. Туда приглашен пионерский актив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понятно, что неслучайно: вековой юбилей организации в Беларуси отмечается широко. И одно из ярких событий праздника – диалог Президента со школьниками. Белорусская республиканская пионерская организация объединяет детей, подростков и взрослых, которых связывает общая цель – приумножать традиции пионерского движения.
Это одно из самых массовых объединений в стране. Сегодня оно насчитывает 572 тысячи 245 инициативных, креативных, талантливых ребят.