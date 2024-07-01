У Беларусі склаўся сапраўдны білінгвізм – Аляксандр Бараноўскі

Александр Барановский, первый заместитель директора по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

У краіне сапраўды склаўся білінгвізм – гэта двухмоўе. На дзяржаўным узроўні, калі быў праведзены рэферэндум, дзе людзі вызначыліся, што наша краіна павінны мець дзве мовы. Мы павінны шанаваць і паважаць выбар нашага грамадства. Мы зараз шмат робім дзеля папулярызацыі нашай мовы. Кожны год праводзіцца дыктоўка. Мы запрашаем усіх зацікаўленых у наш цэнтр, у Акадэмію навук, напісаць дыктоўку. Па YouTube-трансляцыі ідзе анлайн-дыктоўка. Можна напісаць па радыё, тэлебачанні.

Але беларуская мова – гэта ж не адзін інстытут мовазнаўства. Гэта і розная сацыяльная рэклама. Шмат мерапрыемстваў ладзіцца. Выдаюцца кнігі, публікацыі. Мы кажам пра мову – наша рэспубліканская газета «Звязда» выходзіць на беларускай мове. Нікому не забараняецца ўжываць у сваім жыцці родную мову і размаўляць, папулярызаваць. Зразумела, што мова – гэта адзін з ідэнтыфікатараў нашага грамадства, тое, што мы беларусы, – гэта сапраўды адзін з маркераў нацыі.

Читайте также:

Гендиректор «Беларусьфильм» рассказал, как поляки реагируют на фильм «На другом берегу»

Данилович: литовцы до сих пор не имеют 4-томной энциклопедии о ВКЛ, которая есть у нас

Азаренок: Колас мечтал о мужике, который возглавит Родину, – он про Батьку писал