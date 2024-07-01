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Гендиректор «Беларусьфильма» рассказал, как поляки реагируют на фильм «На другом берегу»

01 июля 2024 17:31
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Гендиректор «Беларусьфильма» рассказал, как поляки реагируют на фильм «На другом берегу»-1

Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:
Много пишут в данный момент, даже из Польши, что вы что-то исказили, не так сделали. Очень даже хорошо, что их задело, зацепило. Буквально на прошлой неделе пришли электронные письма: вы то не так сделали, вот так не было. Нет, это было.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Я могу писать ответы.

Юрий Алексей:
Если уже пишут из Польши, значит, фильм дошел до всех, хотя мы еще не показывали в широкий интернет, только сейчас начинаем. Прокатывали по кинотеатрам.

Кирилл Казаков, СТВ:
На польский язык надо переводить и показывать.

Юрий Алексей:
Надо обязательно это будет сделать. И пусть посмотрят, как относились поляки в то время к белорусам и как Россия помогала белорусам.

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# Беларусьфильм # общество # Юрий Алексей # Григорий Азарёнок # Кирилл Казаков

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