Гендиректор «Беларусьфильма» рассказал, как поляки реагируют на фильм «На другом берегу»

Как развивается белорусское культурное пространство? Общественно-политическая дискуссия развернулась на площадке ток-шоу «По существу».
Азаренок: Колас мечтал о мужике, который возглавит Родину, – он про Батьку писал.
Как развивается белорусское культурное пространство? Общественно-политическая дискуссия развернулась на площадке ток-шоу «По существу».
Азаренок: Колас мечтал о мужике, который возглавит Родину, – он про Батьку писал.
Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:
Много пишут в данный момент, даже из Польши, что вы что-то исказили, не так сделали. Очень даже хорошо, что их задело, зацепило. Буквально на прошлой неделе пришли электронные письма: вы то не так сделали, вот так не было. Нет, это было.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Я могу писать ответы.
Юрий Алексей:
Если уже пишут из Польши, значит, фильм дошел до всех, хотя мы еще не показывали в широкий интернет, только сейчас начинаем. Прокатывали по кинотеатрам.
Кирилл Казаков, СТВ:
На польский язык надо переводить и показывать.
Юрий Алексей:
Надо обязательно это будет сделать. И пусть посмотрят, как относились поляки в то время к белорусам и как Россия помогала белорусам.
Данилович: литовцы до сих пор не имеют 4-томной энциклопедии о ВКЛ, которая есть у нас (подробности).