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Данилович: литовцы до сих пор не имеют 4-томной энциклопедии о ВКЛ, которая есть у нас

01 июля 2024 17:29
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Как развивается белорусское культурное пространство? Общественно-политическая дискуссия развернулась на площадке ток-шоу «По существу».

Данилович: литовцы до сих пор не имеют 4-томной энциклопедии о ВКЛ, которая есть у нас-1

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тот же период Великого Княжества Литовского. Литовцы до сих пор не имеют четырехтомной энциклопедии, которая у нас есть, где перечислены все личности. В ВКЛ старобелорусский был государственным языком. На нем говорили великие князья. Поэтому мы больше делаем, может быть, меньше говорим, но мы сохраняем историческую память.

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# История # общество # Вячеслав Данилович

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