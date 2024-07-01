Данилович: литовцы до сих пор не имеют 4-томной энциклопедии о ВКЛ, которая есть у нас

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тот же период Великого Княжества Литовского. Литовцы до сих пор не имеют четырехтомной энциклопедии, которая у нас есть, где перечислены все личности. В ВКЛ старобелорусский был государственным языком. На нем говорили великие князья. Поэтому мы больше делаем, может быть, меньше говорим, но мы сохраняем историческую память.

Азаренок: Колас мечтал о мужике, который возглавит Родину, – он про Батьку писал.